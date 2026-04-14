Šmit, možda, odlazi, ali sa sobom ne nosi probleme koje je prouzrokovao

Došao je na nelegalan način. Uvjeravao je da će riješiti probleme, ali je, umjesto toga, BiH doveo u duboku političku krizu. Posebno će ostati upamćen po izmjeni Izbornog zakona tokom izborne noći prije četiri godine, izmjeni Krivičnog zakonika BiH, ali i nametanju brojnih drugih odluka, štetnih po Republiku Srpsku.

Zato ne čudi što mnogi jedva čekaju da Kristijanu Šmitu vide leđa. Međutim, iako Šmit odlazi, haos koji je napravio ne nosi sa sobom. Ostavlja ga nama i gotovo je nerelano za očekivati da bilo ko može popraviti to što je nijemac napravio za četiri godine.

"OHR je, uglavnom, izazivao krize. Uglavnom je bio jednostran u svom postojanju. Odavno je prošlo vrijeme njegovog funkcionisanja u BiH. Sve što su radili nije dovelo ni do kakvog napretka BiH, nego je isključivo bilo usmjereno ka podršci bošnjačkim politikama", kaže Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a PD PS BiH.

Odlaskom Šmita, ne zatvara se Kancelarija OHR-a, a trebalo bi se raditi sve na tome da se i na ta vrata stavi ključ, stav je opozicije iz Republike Srpske. Sve dok smo pod protektoratom, nema ni napretka ka Evropskoj uniji.

"Ja mislim da sve treba učiniti, da to treba biti ključni prioritet svih političkih struktura i nas u Republici Srpskoj da se zatvori Kancelarija OHR-a, jer je to jedini pravi signal da domaće institucije mogu raditi svoj posao", kaže Branislav Borenović, poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

Samo je u BiH moguće da legitimno izabrane predstavnike vlasti smijeni jedan stranac i to nije država, kaže Draško Stanivuković. Podsjeća i da su Šmitovi prethodnici samo prouzrokovali probleme u BiH, pa ništa dobro ne možemo očekivati od njegovog nasljednika.

"Taman kada treba otići, on nam baci zakon i dođe drugi i opet baci zakon. Ne znam da li je prigodno poređenje, ali kulturno ću pokušati da kažem, kad se oni smjenjuju, ostaje OHR gaće su prljave, bez obzira kako ih okrenuli", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

U Sarajevu ne misle da je vrijeme za zatvaranje OHR-a. Priznaju i oni da Kristijan Šmit nije dobro radio, ali nemaju ništa protiv toga da o životu građana BiH odlučuje neki stranac.

"Taj intervencionizam je potreban BiH, jer ne smijemo dozvoliti da nastane neki vakuum u kome bi svako na svoj način uzimao od Dejtonskog ustava šta mu odgovara", kaže Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u PD PS BiH.

OHR je okupaciona kancelarija, a djelovanjem visokih predstavnika u velikoj mjeri je narušen Dejtonski mirovni sporazum, a narušavanje mirovnog sporazuma vodi u nove sukobe.

"Mislim da je sasvim nedopustivo i za ljude koji govore o Evropskoj uniji, da BiH kao državna zajednica ima protektora, dakle ima vice kralja, koji može da donese odluku da ako ne slušamo njega, možemo završiti u zatvori ili biti lišeni građanskih i ljudskih prava", kaže Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.

Ko će Šmita naslijediti još se ne zna. U Sarajevu se spominje specijalna izaslanica Velike Britanije, Karen Pirs. Iz Srpske poručuju da je to samo sarajevska propaganda, ali i da ko god da dođe, nije dobro došao.