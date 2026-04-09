"Igor Dodik pozvao i ugostio sina američkog predsjednika, a Stanivuković Kristijana Šmita i Benjaminu Karić"

Autor:

Marija Milanović
09.04.2026 08:26

"Игор Додик позвао и угостио сина америчког предсједника, а Станивуковић Кристијана Шмита и Бењамину Карић"
Foto: ATV BL

Igor Dodik je u Banjaluku pozvao i ugostio sina predsjednika Amerike, a Draško Stanivuković jedino Kristijana Šmita i Benjaminu Karić, pametnom dosta, jasan je srpski delegat u Domu naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH Radovan Kovačević.

„Jadno je da neko ko egzistira na političkoj sceni samo zahvaljujući tome što je nečiji sin, ko zahvaljujući tom ocu, barem zvanično, ni danas ne prima platu, već živi kod tate i od tatinog džeparca, ko zahvaljujući tom ocu, mimo politike, nema nijednog jedinog dana radnog iskustva, pokušava sada nekoga diskvalifikovati samo zbog toga što je nečiji sin. Baš jadno“, napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.

Kovačević navodi dalje da je Donald Tramp Mlađi u Banjaluku i u Republiku Srpsku došao na lični poziv Igora Dodika.

„Ako se već ne mogu zahvaliti, bilo bi lijepo i od opozicije čuti da je Igor Dodik bio i odličan domaćin. Zajedno sa Sinišom Karanom, Željkom Cvijanović, Savom Minićem i Miloradom Dodikom“, naveo je Kovačević te zaključio da:

"Bez obzira na perspektive, nijanse i uglove kritika, znamo mi veoma dobro da i Sarajevo i našu opoziciju žulja ista boljka - Republika Srpska odlično stoji na međunarodnoj sceni i ima sve veći broj značajnih prijatelja i saveznika!"

