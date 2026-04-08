Autoput Bijeljina-Rača nacionalni projekat: Naređen hitan sastanak

Radovi na izgradnji autoputa Bijeljina-Rača rade se ubrzanom dinamikom. Uprkos tome rezultati nisu onakvi kakvi su očekivani zbog brojnih izazova koji se iz dana u dan pojavljuju na samoj trasi.

Stanjem nije zadovoljan premijer ni resorni ministar, koji su održali sastanak sa izvođačima i investitorima. Za sutra je hitno sazvan i sastanak kako bi se vidjelo koji su sljedeći koraci.

Izgradnja autoputa Bijeljina-Rača je nacionalni projekat. Kao takvom mu se mora pristupiti maksimalno ozbiljno i odgovorno. Radovi se izvode, ali ne onim intenzitetom kojim je trebalo. Stanjem na trasi nisu zadovoljni ni premijer ni resorni ministar. Za sutra je zakazan sastanak na kome će svi u lancu biti pozvani na odgovornost. Neki će snositi i posljedice, kažu.

"Ja nisam zadovoljen ovim što sam danas čuo i naredio sam sutra sastanak. Ministar Stevanović je zadužen da se sutra organizuje sastanak sa predstavnicima Republičke geodetske uprave, sa predstavnicima izvođača, sa predstavnicima Autoputeva, sa predstavnicima nadzora. Apsolutno me ne interesuje da li su planirali, kakva vaskršnja putovanja. Ovo je preozbiljna stvar da bi se vrtili u krug. Izgradnju autoputa treba da prati radost i pesma, a ne slušanje da li neko nešto ne može da završi i zašto ne može", jasan je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Mnogo problema se dešava na ovom gradilištu i oko njega. Kad kažem mnogo problema, mislim pre svega na administrativne probleme, u smislu dobijanja građevinskih dozvola, u smislu odobravanja projekta same petlje Brodac, u smislu izmještanja dalekovoda. Cilj naše današnje posjete je da nam premijer Vlade Republike Srpske gospodin Minić da krila da možemo sva javna preduzeća, ustanove i institucije staviti u totalnu funkciju ovog projekta ovdje se više ne smije čekati ni odlagati niti smijemo tražiti opravdanje", dodao je ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović.

Investitori izvođači rade pojačanim intenzitetom. Projektna dokumentacija za dodatnu petlju je na reviziji, a do sada je na dionici izvedeno oko 80 odsto radova.

"Moram napomenuti da je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za dodatnu petlju u Brocu. U stvari, izrađena je ova dokumentacija je na reviziji i nadamo se da ćemo ubrzo uvesti izvođača u same radove, kako bismo mogli imati jednu celinu od granice sa Srbijom prema petlji Brodec", kazao predstavnik investitora JP Autoputevi Republike Srpske Jakša Adžić.

"Do sada je izvedeno preko 80% te pozicije. Počeli smo radove na izgradi unutrašnje odvode, na trasi smo počeli i proizvodnju tamponskog materijala za potrebe izrade tamponskog sloja i cementne stabilizacije. Izvode se takođe radovi na mostovima", dodao je odgovorni rukovodilac radova Integral inženjering Tomislav Miljević.

Autoput Bijeljina-Rača jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u RS. Nakon sutrašnjeg sastanka biće poznato i koji su dalji koraci ka ubrzanju radova i postavljanju ovog projekta kao prioritetnog, kažu u Vladi Republike Srpske.