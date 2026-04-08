Efekti dolaska Donalda Trampa Mlađeg već vidljivi: Otvorena vrata za saradnju

Posjeta koja je odjeknula i van granica regiona, Donald Tramp Mlađi u Banjaluci. Dan nakon posjete sumiraju se utisci, ali i poruke.

Riječ je o događaju koji Republiku Srpsku stavlja u fokus i šalje snažnu poruku o njenoj političkoj vidljivosti u svijetu. Donald Tramp Junior juče je posjetio Republiku Srpsku, odnosno Banjaluku i Laktaše, a na poziv organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika.

Efekti posjete Donalda Trampa Mlađeg već se osjećaju. Sam dolazak mnogo znači, privući će to i druge investitore, ocjena je Igora Dodika, organizacionog sekretara SNSD-a, na čiji poziv je

Tramp došao.

Igor Dodik

"Već smo danas imali konkretno jedan sastanak i poziv koji nas je iznenadio, koji konkretno govori o nekim aktivnostima koje potencijalni investitori žele da dođu u Republiku Srpsku. Ispitivali su stanje, šta sve možemo da ponudimo i mislim da će tek efekti u nekih narednih par mjeseci, u nekom možda i kraćem periodu da se vide", rekao je organizacioni sekretar SNSD-a.

Republika Srpska je dolaskom Trampa Mlađeg dobila status koji sada mora da iskoristi, poruka je premijera Sava Minića.

"Ova posjeta, osim ekonomskog dijela ima izuzetno jednu jaku političku poruku. Je l'možete zamisliti prije godinu dana u ovo vrijeme da je neko rekao da će najbliži predstavnici, srodnici i da ne kažem lobisti iz SAD-a doći u Banjaluku", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Posjeta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci potvrđuje da Republika Srpska gradi odnose sa važnim međunarodnim partnerima u sigurnom okruženju. Važno je što je Tramp Mlađi prepoznao potrebu da Amerikanci dođu u Srpsku, kaže to Milorad Dodik.

"Tu treba gledati na sponu nas iz Republike Srpske i nove administracije, jer smo sa prethodnom imali veoma negativna iskustva. To nije Amerika sa kojim bismo mi sarađivali i danas da je ostala pod upravom Bajdena i te strukture. Ova struktura Trampa omogućava da mi danas komuniciramo i održavamo visok nivo komunikacije", predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ne zna se kome je teže pala nova diplomatska pobjeda Srpske i posjeta sina američkog predsjednika Trampa Banjaluci - Sarajevu ili opoziciji, napisao je na Iksu Staša Košarac.

"Mrtva trka! To mnogo govori o Sarajevu, a mnogo više o opoziciji u Srpskoj", kazao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH Staša Košarac.

Banjaluka postaje centar diplomatskih dešavanja. Sa Srpskom se razgovara, ne drže joj se lekcije, poručuje Nina Sajić.

panel-diskusija Banski dvor

"Nije nama niko juče došao da nam drži lekcije, nego je došao da vidi, i to su neke stvari koje su se dešavale iza kamera, da vidi šta je to što mi možemo zajedno da uradimo za budućnost i u svakom slučaju na dobrobit oba naroda i američkog i srpskog naroda na ovim prostorima", istakla je bivši diplomata i profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti na FPN-u UNIBL Nina Sajić.

Republika Srpska nije dozvolila da je usisaju EU globalisti. Politikolog Aleksandar Pavić kaže da se Srpska danas percipira kao jedan od bedema odbrane hrišćanstva. Trampova administracija na to polaže mnogo, zbog čega podržava i Srpsku.

"Sigurno da je to sada, da se na Republiku Srpsku gleda kao na nekoga, jednu političku činjenicu koja deli vrednosti za koje se zalagala Trampova administracija, između ostalog odbrane tradicionalnih vrednosti, odbrane hrišćanstva“, rekao je politikolog Aleksandar Pavić.

Posjeta je odjeknula ne samo unutar Republike Srpske, BiH, već i u zemljama u regionu, pa i šire. Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku je snažna poruka Srpskoj, ali i Sarajevu, kategoričan je ministar pravde Srpske. Goran Selak poručuje da kroz famozne političke procese ne treba ponižavati Republiku Srpsku, jer Srpska svakim danom ima sve više prijatelja.