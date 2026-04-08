Primirje na Bliskom Istoku obara cijene na benzinskim pumpama u Srpskoj

Ovo primirje, iako je prema izjavama svjetskih analitičara krhko, donijelo je prijeko potrebno olakšanje globalnim tržištima nafte i stanovništvu koje je danima živjelo pod prijetnjom direktnog sukoba dvije vojne sile.

Već danas iz Srpske nam stižu ohrabrujuće najave o mogućem pojeftinjenju nafte zbog stabilizacije globalnih prilika.

Dvonedeljnim sporazumom o prekidu vatre između SAD-a i Irana i otvaranjem Ormuskog moreuza, globalna cijena nafte naglo je pala, dok su akcije na berzama porasle. Pad cijena nafte očekuje se i u Srpskoj.

"Sad je realno očekivati da cijene nafte i naftnih derivata budu niže nego ranije. Mi to očekujemo jer je negdje oko 20/25 odsto svjetske trgovine naftom išlo putem tog kanala. Ukoliko to primirje od 14 dana sad bude zaživjelo ja očekujem da će cijena nafte da padne", naveo je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.

Još je rano govoriti o tome koliki pad cijena goriva se očekuje. Ono što ohrabruje jeste, da one ne bi trebalo da rastu.

"U ovom trenutku ne možemo govoriti koliki je to pad, budući da berze još uvijek rade i nisu zaključile svoje današnje poslovanje, ali ono što nam daje optimizam je da maksimalne cijene koje se trenutno mogu naći na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj kreću gotovo do 4 KM ne bi trebale dalje rasti. U nekom narednom periodu možemo očekivati i sniženje cijena", istakao je predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić.

Domaće tržište je u obavezi da cijene goriva u narednom periodu budu u skladu sa nabavnim, poruka je predsjednika SNSD-a.

"Mi ćemo reagovati na našem tržištu. Naravno, ono što je ušlo do sad po skupim cijenama biće održano, ali ono što od sada bude ulazilo po jeftinijim cijenama tražiće se snižavanje i vraćanje cijena na prethodni nivo", najavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Pumpe su na meti republičkih tržišnih inspektora, a biće i dalje. U proteklih 20 dana, zbog utvrđenih nepravilnosti izrečene su milionske kazne.

"Naš primarni cilj je provođenje odluka od strane Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva čiji je osnovni cilj zaštita životnog standarda. Prema podacima u proteklih 20 dana, republička inspekcija izvršila je preko 250 inspekcijskih kontrola u trgovačkim objektima, u maloprodaji i veleprodaji, i na benzinskim pumpama. U 115 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali dozvoljene marže. Po tom osnovu, inspekcija je izrekla preko milion i po km kazne", izjavila je portparol Inspektorata Republike Srpske Duška Nikolić.

Zbog neizvjesne situacije na globalnom tržištu i poskupljenja nafte, trgovci su prepoznali priliku i povećali cijenu proizvoda. Takva poskupljenja nisu održiva iz više razloga, poručuju ekonomisti.

"Jedan osnov je smanjenje cijene sirove nafte, drugi razlog manja cijena u nabavi i kontrola inspektorata, a treći razlog je pad kupovne moći građana. Ako građani više ne mogu da kupe pun rezervoar, nego kupe pola, onda će pasti promet benzinskih pumpi i onda će trgovci, ne samo nafte nego i hrane i svega ostalog, shvatiti da te cijene kupci ne mogu da prihvate i onda će doći do toga da prave akcije i smanjuju cijene", objasnio je ekonomista Zoran Pavlović.

Stručnjaci upozoravaju da iako se stanje stabilizuje i očekuje se smanjenje cijena, biće potrebno određeno vrijeme da se tržište i cijene vrate na nivo prije izbijanja ratnih sukoba.