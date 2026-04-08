Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

Više brodova u Persijskom zalivu primilo je upozorenja od iranske mornarice da Hormuški moreuz ostaje zatvoren, potvrđuju izvori iz brodske industrije, prenosi Rojters.
U porukama je navedeno da će svi brodovi koji pokušaju prolaz kroz moreuz bez odobrenja Teherana biti uništeni.
"Bilo koji brod koji pokuša uploviti u more... biće meta i uništen...", stoji u prijetnji.
Visoki iranski zvaničnik uključen u pregovore ranije je rekao za Rojters da Teheran razmatra mogućnost otvaranja moreuza u četvrtak ili petak, pred mirovne pregovore. Međutim, eventualno otvaranje bilo bi uslovljeno dogovorom o okviru primirja i ograničeno, pri čemu bi brodovi i dalje morali dobiti dozvolu Irana za prolazak.
Ovaj razvoj dolazi u ključnom trenutku pregovora o primirju između Irana i SAD-a, a sigurnost i slobodan protok kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza ostaje neizvjesna.
