Popularna aplikacija mijenja pravila igre, evo šta se dešava

Vocap je počeo da uvodi, ograničenom broju korisnika, mogućnost korišćenja korisničkog imena u aplikaciji, čime konačno ukida dugogodišnji zahtjev za dijeljenjem vašeg telefonskog broja sa drugima.

Kako je primijetio „WABetaInfo“, Vocap je započeo „postepeno uvođenje“ za ograničen broj korisnika, a najnovija beta ažuriranja za Android i iOS nude podršku za tu opciju. Ipak, moraćete da instalirate ažuriranje na svoj nalog prije nego što se ova mogućnost uopšte pojavi u aplikaciji.

Možete provjeriti da li vam je ažuriranje dostupno putem putanje: Vocap > Podešavanja > Profil, gdje bi trebalo da se pojavi polje za korisničko ime. Navodno, u iOS aplikaciji pojavljuje se i poseban skočni prozor sa ovim obavještenjem.

Glavna prednost korisničkog imena na ovoj aplikaciji jeste zaštita privatnosti vašeg telefonskog broja, ali čini se da će broj i dalje biti neophodan za samu registraciju i korišćenje, barem zasada, prenosi "9to5Google".