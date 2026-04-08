Logo
Large banner

Popularna aplikacija mijenja pravila igre, evo šta se dešava

Autor:

ATV
08.04.2026 18:19

Komentari:

0
Vocap telefon
Foto: Anton/Pexels

Vocap je počeo da uvodi, ograničenom broju korisnika, mogućnost korišćenja korisničkog imena u aplikaciji, čime konačno ukida dugogodišnji zahtjev za dijeljenjem vašeg telefonskog broja sa drugima.

Kako je primijetio „WABetaInfo“, Vocap je započeo „postepeno uvođenje“ za ograničen broj korisnika, a najnovija beta ažuriranja za Android i iOS nude podršku za tu opciju. Ipak, moraćete da instalirate ažuriranje na svoj nalog prije nego što se ova mogućnost uopšte pojavi u aplikaciji.

Дубровник

Možete provjeriti da li vam je ažuriranje dostupno putem putanje: Vocap > Podešavanja > Profil, gdje bi trebalo da se pojavi polje za korisničko ime. Navodno, u iOS aplikaciji pojavljuje se i poseban skočni prozor sa ovim obavještenjem.

Glavna prednost korisničkog imena na ovoj aplikaciji jeste zaštita privatnosti vašeg telefonskog broja, ali čini se da će broj i dalje biti neophodan za samu registraciju i korišćenje, barem zasada, prenosi "9to5Google".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vocap

aplikacija

tehnologija

Privatnost

Broj telefona

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner