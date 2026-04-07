Uništavate bateriju telefona svaki dan: Prestanite odmah da pravite ove 4 greške

Izbjegnite ključne greške i produžite vijek trajanja uređaja uz jednostavne savjete.

Većina korisnika širom svijeta nesvjesno skraćuje životni vijek svog mobilnog telefona kroz loše navike punjenja. Iako moderni uređaji postaju sve napredniji, osnovna pravila o baterijama često se zanemaruju, što dugoročno dovodi do bržeg trošenja i slabijih performansi.

Ovaj problem nije ograničen na jednu regiju - korisnici globalno, suočavaju se sa istim greškama koje utiču na trajanje baterije. Pravilno punjenje danas nije samo stvar praktičnosti, već i način da se sačuva vrijednost uređaja koji često košta koliko i manji računar.

Zašto punjenje do 100 odsto nije dobra ideja

Iako većina ljudi veruje da je najbolje držati telefon stalno napunjen do maksimuma, stručnjaci upozoravaju da to može ubrzati degradaciju baterije. Litijum-jonske baterije najbolje funkcionišu kada se održavaju između 20 odsto i 80 odsto, jer ekstremi - i puni i prazni - dodatno opterećuju ćelije.

Zbog toga sve više proizvođača uvodi opcije koje automatski ograničavaju punjenje, kao kod modela poput iPhone 17. Ove funkcije pomažu da baterija duže zadrži kapacitet, što znači stabilnije performanse i sporije starenje uređaja tokom godina korišćenja.

Mnogi korisnici vjeruju da su svi punjači isti ako imaju isti priključak, ali to nije tačno. Korišćenje slabijeg punjača znači sporije punjenje, dok jači punjači neće oštetiti telefon jer uređaj sam reguliše koliko energije preuzima.

Međutim, problem nastaje kada se koriste nekvalitetni ili neprovereni adapteri, koji mogu izazvati nestabilnosti ili dodatno zagrevanje. Izbor pravog punjača igra ključnu ulogu u bezbjednosti i dugovječnosti baterije, posebno kod modernih uređaja sa brzim punjenjem.

Toplota kao skriveni neprijatelj

Jedan od najvećih rizika za bateriju je pregrevanje tokom punjenja. Ostaviti telefon na suncu ili u zagrijanom automobilu može trajno oštetiti njegove komponente i značajno skratiti vijek trajanja baterije.

Idealna temperatura za rad baterije je između 0 i 35 stepeni, a svaki izlazak iz tog opsega povećava rizik od oštećenja. Ako se uređaj zagrije, sistem će pokušati da smanji opterećenje, ali dugoročna izloženost toploti ostavlja trajne posledice.

Brzo punjenje: praktično, ali rizično

Brzo punjenje je izuzetno korisno kada je vrijeme ograničeno, ali dolazi sa određenom cijenom. Veće brzine punjenja generišu više toplote, što može ubrzati trošenje baterije ako se koristi konstantno.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se tokom noći koristi sporije punjenje, jer nema potrebe za maksimalnom brzinom dok uređaj nije u aktivnoj upotrebi. Ova jednostavna promjena može značajno produžiti životni vek baterije i očuvati vrijednost telefona na duže staze.