Objavljene prve fotografije sa druge strane Mjeseca

07.04.2026 16:47

Фотографија са друге стране Мјесеца.
Foto: Tanjug/AP

Bijela kuća objavila je prvu fotografiju sa druge strane Mjeseca, koju su napravili članovi posade Artemis 2. Fotografija je objavljena na nalogu Bijele kuće na društvenoj mreži X.

"Izlazak Zemlje. 6. april 2026. Čovječanstvo sa druge strane. Prva fotografija sa udaljene strane Mjeseca. Snimljena je sa Oriona dok se Zemlja pojavljuje na lunarnom horizontu. Foto: NASA", piše u tvitu.

Tramp Mlađi: EU je katastrofa, koju treba popraviti

Osim toga, Bijela kuća je objavila i fotografiju pomračenja Sunca iz lunarne orbite.

"Artemis 2, pomračenje. Potpuno, van Zemlje. Iz lunarne orbite Mjesec je zaklonio Sunce, pružajući pogled koji je malo ko u ljudskoj istoriji vidio", piše u drugom tvitu.

Astronauti Rid Vajzmen, Viktor Glover, Kristina Kouk i Džeremi Hansen u letjelici Orion izveli su juče sedmočasovni let oko Mjeseca, oborivši mnoge rekorde. Sada se vraćaju nazad na Zemlju.

Ime programa Artemis odabrano je jer je starogrčka boginja Artemida (na engleskom Artemis) sestra bliznakinja boga Apolona (na engleskom Apollo), po kome je nazvan uspješni program lunarnih ekspedicija šezdesetih i sedamdesetih godina, prenosi Telegraf.rs.

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Mađarska spremna da organizuje rusko-američki samit o Ukrajini

10 h

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Republika Srpska

Tramp Mlađi: EU je katastrofa, koju treba popraviti

10 h

0
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик

Republika Srpska

Danijela Matović na Panel diskusiji s Trampom Mlađim: Igor Dodik uspješan poslovni lider

10 h

9

Više iz rubrike

Вакцина вакцинација

Nauka i tehnologija

Proboj u prevenciji raka: Eksperimentalna vakcina daje ohrabrujuće rezultate

17 h

0
На овој слици коју је обезбиједила НАСА, астронауткиња Кристина Кокс је освијетљена екраном унутар затамњене летјелице Орион трећег дана мисије агенције Артемис II у петак, 3. априла 2026. године.

Nauka i tehnologija

Astronauti snimili nevjerovatne prizore: Bili su 40 minuta bez signala

18 h

0
Астронаути из мисије Артемис 2 у капсули.

Nauka i tehnologija

Astronauti misije Artemis udaljili se od Zemlje više nego bilo ko drugi u istoriji

1 d

1
Nesanica telefon krevet

Nauka i tehnologija

Pametni telefoni noću razmjenjuju podatke

1 d

0

