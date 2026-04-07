Objavljene prve fotografije sa druge strane Mjeseca

Bijela kuća objavila je prvu fotografiju sa druge strane Mjeseca, koju su napravili članovi posade Artemis 2. Fotografija je objavljena na nalogu Bijele kuće na društvenoj mreži X.

"Izlazak Zemlje. 6. april 2026. Čovječanstvo sa druge strane. Prva fotografija sa udaljene strane Mjeseca. Snimljena je sa Oriona dok se Zemlja pojavljuje na lunarnom horizontu. Foto: NASA", piše u tvitu.

Osim toga, Bijela kuća je objavila i fotografiju pomračenja Sunca iz lunarne orbite.

"Artemis 2, pomračenje. Potpuno, van Zemlje. Iz lunarne orbite Mjesec je zaklonio Sunce, pružajući pogled koji je malo ko u ljudskoj istoriji vidio", piše u drugom tvitu.

Astronauti Rid Vajzmen, Viktor Glover, Kristina Kouk i Džeremi Hansen u letjelici Orion izveli su juče sedmočasovni let oko Mjeseca, oborivši mnoge rekorde. Sada se vraćaju nazad na Zemlju.

Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Ime programa Artemis odabrano je jer je starogrčka boginja Artemida (na engleskom Artemis) sestra bliznakinja boga Apolona (na engleskom Apollo), po kome je nazvan uspješni program lunarnih ekspedicija šezdesetih i sedamdesetih godina, prenosi Telegraf.rs.