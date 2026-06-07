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Moskva ima i otvorene i zatvorene kontakte sa Kijevom, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"Otvoreni su postojali kada smo održali nekoliko krugova pregovora", rekao je Ušakov. Region Četiri osobe poginule u teškoj nesreći kod Virovitice Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ranije da je jedan ruski biznismen pozvan u Kijev, gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, koji je zatražio sastanak sa ruskim liderom. (SRNA)

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