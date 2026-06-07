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Ušakov: Moskva održava i zatvorene i otvorene kontakte sa Kijevom

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ATV
07.06.2026 15:25

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Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Moskva ima i otvorene i zatvorene kontakte sa Kijevom, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"Otvoreni su postojali kada smo održali nekoliko krugova pregovora", rekao je Ušakov.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ranije da je jedan ruski biznismen pozvan u Kijev, gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, koji je zatražio sastanak sa ruskim liderom.

(SRNA)

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Jurij Ušakov

Kijev

Kremlj

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