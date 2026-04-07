Orban: Mađarska spremna da organizuje rusko-američki samit o Ukrajini

Autor:ATV
Budimpešta je i dalje spremna da bude domaćin sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i SAD Donalda Trampa radi rješavanja ukrajinskog sukoba, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.
On je nakon sastanka sa potpredsjednikom SAD Džejmsom Dejvidom Vensom naglasio da je Tramp predložio održavanje rusko-američkog samita o Ukrajini u Budimpešti, za koju je rekao da je možda jedino mjesto u Evropi pogodno za takav sastanak.
"Mađarska je tehnički spremna da bude domaćin mirovnog samita o Ukrajini. Ako SAD i Rusija smatraju da je to potrebno, Budimpešta će rado obezbijediti mjesto za taj sastanak", dodao je mađarski premijer.
(SRNA)
