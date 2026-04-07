Detalji napada u Istanbulu: Braća stigla u iznajmljenom vozilu, povezani sa terorističkom grupom

Naoružani napadač, koji je ubijen u razmjeni vatre s policijom ispred zgrade izraelskog konzulata u poslovnoj četvrti Istanbula, bio je povezan s terorističkom grupom, saopštili su zvaničnici.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske navelo je da je Junus E. S. usmrćen, te da je imao veze s organizacijom koja zloupotrebljava religiju.

Turske vlasti nisu odmah otkrile o kojoj je grupi riječ, ali pojedini mediji navode da bi mogla biti riječ o takozvanoj Islamskoj državi.

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Ciftči izjavio je da su napadači u Istanbul došli iznajmljenim vozilom iz Izmita, te da je jedan od njih bio povezan s ekstremističkom organizacijom.

On je dodao da jedan od dvojice napadača, koji su braća, ima dosije povezan s narkoticima.

Podsjetimo, u pucnjavi u blizini zgrade u kojoj je smješten zatvoreni izraelski konzulat u Istanbulu danas su ubijene tri osobe, dok su dva policajca povrijeđena.

Prema dostupnim informacijama, oružani sukob izbio je u neposrednoj blizini objekta u važnom poslovnom dijelu grada, gdje se nalaze i sjedišta najvećih turskih banaka. Televizija NTV navodi da je jedan napadač uhvaćen ranjen, dok je drugi likvidiran.

