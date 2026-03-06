Karleuša bacila oko na turskog milionera: Otišla u Istanbul, on bio u vezi sa srpskom pjevačicom

Pjevačica Jelena Karleuša već nekoliko dana boravi u Turskoj, a kako bruje tamošnji mediji, tamo boravi zbog milijardera koji je bacio oko na nju.

Turski mediji je prate u stopu, a za jednu tamošnju televiziju je dala i intervju. Tom prilikom osvrnula se i na milijardera Sadetina Sarana, predsjednika fudbalskog kluba Fenerbahče.

Jelena Karleuša, hrabro i kontroverzno ime evropske pop muzike, priprema se da svojoj karijeri dugoj tri decenije doda nove projekte. Karleuša je izjavila da su joj fanovi dali titulu "dive", a istakla je i da njen samouvjereni nastup na sceni potiče od njenog horoskopskog znaka Lava. Umjetnica, koja je najavila da radi na novom albumu, duhovito je nagovijestila i da bi mogla da se uda po treći put. Karleuša je tokom razgovora govorila i o Turskoj, a posebnu pažnju privukla je izjavom o Sadetinu Saranu, koji je svojevremeno bio u vezi sa pevačicom Eminom Jahović.

Scena Ugledni političar zaluđen Jelenom Karleušom

Karleuša, koja je privukla pažnju svojim rečima o Turskoj, pohvalila je predsjednika Fenerbahčea Sadetina Sarana, rekavši: "Uopšte nije loš!" Takođe je navela da je u privatnom životu srećna samohrana majka dvije ćerke. Pjevačica je istakla i da je bila meta sajber napada na društvenim mrežama zbog svojih političkih stavova - navodi se u prilogu jedne od najgledanijih turskih televizija.

(Telegraf)