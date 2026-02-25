Satanistički obredi bolesne sekte: Karleuša oplela po ''Beoviziji''

Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda, pa dala oštar sud o učesnicima PZE i pomenula novi direktorku RTS.

Do Šimanovaca ju je dovezao najbliži saradnik, a Jelena je za snimanje izabrala usku roze haljinu sa posebnim detaljem koji je nosila oko ruku.

Na prvo pitanje o prvoj polufinalnoj večeri PZE, Karleuša je bila oštra.

"Kao satanistički obredi, ali jeftini satanistički obredi neke bolesne sekte. Bukvalno, s*anje neviđeno", rekla je.

Pomenula je i novu direktorku RTS Manju Grčić.

"Gdje da se prijavim? Ja treba direktno da budem izabrana i da prestavljam Srbiju kao najveća zvijezda, a ne da se takmičim sa onim indijancima netalentovanim. Evo sljedeće godine. Pa kako neću, evo čujem da imamo novu direktorku RTS, čujem da je super lik koju poznajem, tako da, eto nama sreće sljedeće godine", rekla je.

(Telegraf)