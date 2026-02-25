Logo
Large banner

Satanistički obredi bolesne sekte: Karleuša oplela po ''Beoviziji''

Izvor:

ATV

25.02.2026

15:49

Komentari:

0
Јелена Карлеуша оштро о ПЗЕ: Сатанистички обреди болесне секте

Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda, pa dala oštar sud o učesnicima PZE i pomenula novi direktorku RTS.

Do Šimanovaca ju je dovezao najbliži saradnik, a Jelena je za snimanje izabrala usku roze haljinu sa posebnim detaljem koji je nosila oko ruku.

Na prvo pitanje o prvoj polufinalnoj večeri PZE, Karleuša je bila oštra.

zena lisice hapsenje pixabay

Region

Otkriven kokain u organizmu trogodišnje djevojčice, uhapšena majka

"Kao satanistički obredi, ali jeftini satanistički obredi neke bolesne sekte. Bukvalno, s*anje neviđeno", rekla je.

Pomenula je i novu direktorku RTS Manju Grčić.

"Gdje da se prijavim? Ja treba direktno da budem izabrana i da prestavljam Srbiju kao najveća zvijezda, a ne da se takmičim sa onim indijancima netalentovanim. Evo sljedeće godine. Pa kako neću, evo čujem da imamo novu direktorku RTS, čujem da je super lik koju poznajem, tako da, eto nama sreće sljedeće godine", rekla je.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Karleuša

Beovizija

Evrovizija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Scena

Goca Tržan otvoreno o Miljani Kulić: ''U njoj nema trunke zla''

1 h

0
Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Scena

Krivična prijava protiv Bake Praseta: Nije imao dozvolu?

5 h

0
Aca Amadeus

Scena

Aca Amadeus izvrijeđao kćerku: Ona je jako bolesna, ozbiljno se liječi

5 h

0
Милица Дабовић

Scena

“To je biznis, govore mi da sam k**va” Milica Dabović o zaradi, raskrinkala oženjene: Evo šta joj plaćaju

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

36

Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

17

31

Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

17

26

Spremaju se milioni za obnovu elektro distributivne mreže u Srpskoj

17

21

Uhapšen muškarac kog koga je pronađeno više od dva kilograma droge

17

19

Greškom postala najbogatija osoba na svijetu: Mask joj nije ni blizu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner