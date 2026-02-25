Logo
Goca Tržan otvoreno o Miljani Kulić: ''U njoj nema trunke zla''

Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Pop pjevačica Goca Tržan se dotakla tema o kojima rijetko govori u javnosti, odnosu sa svojim bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem, ali i njegovoj vezi sa rijaliti učesnicom Miljanom Kulić sa kojom ima sina Željka.

Goca Tržan je nedavno gostovala u podkastu kod Bokija 13 gdje je iznenadila mnoge svojim stavom o Miljani, ističući da je imala priliku da je upozna kada je nastupala u rijalitiju. Umjesto osude, pjevačica je za nju imala riječi razumijevanja.

- Mislim da je Miljana jedna naivno iskrena osoba, da je jako dobar lik da, i da u njoj nema trunke zla, da je benava, blesava skroz, nepromišljena - rekla je Goca i objasnila kako je došlo do njihovog susreta:

- Nas dvije smo se upoznale. Pjevala sam u Zadruzi misleći da idem da pjevam Željku na rođendanskoj žurci. Otpjevala sam par pjesama, lijepo sam se pozdravila sa njom. Mislim da je ona često zloupotrijebljena - navela je Goca.

O odnosu ćerke Lene i Ivana Marinkovića

Iako je Ivan otac njenog djeteta, a sa Miljanom ima sina, Goca je istakla da se ne miješa u te odnose, ali da ima jasan stav kada je u pitanju njena ćerka Lena i njen izbor da li će imati kontakt sa ocem Ivanom Marinkovićem.

- Znam da je napravio dijete Miljani Kulić, ali generalno ne gledam nikako na tu situaciju. Moj stav je da ja nemam pravo da svom djetetu stvaram pritisak da ima kontakt sa nekim sa kim ne želi - bila je izričita pjevačica.

Tržanova je na kraju poentirala definicijom porodice, naglašavajući da biološka veza ne podrazumijeva nužno i bliskost.

- To nije naš život, te priče krv nije voda…To što je neko krvni srodnik ne znači da ti je porodica i familija. Porodica je ljubav, zajednistvo, bliskost, poštovanje. Brat je ono što ti majka rodi to je moj stav - zaključila je Goca.

