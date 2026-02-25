Detalji hapšenja zbog droge: Pao školski domar

Tokom jučerašnjeg dana u Bratuncu je uhapšena jedna osoba zbog prodaje droge, a kasnije je otkriveno da je riječ o Željku M. koji radi kao domar u osnovnoj školi.

Miladinović je osumnjičen da je počinio dva krivična djela - Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i Omogućavanje uživanja droga.

Za prvo krivično djelo je zaprijećena kazna do 10 godina zatvora, a za drugo do osam godina zatvora.

Policijska uprava Zvornik je juče saopštila da su na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici, uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca, izvršili pretres kuće, pomoćnih objekata i putničkog vozila koje koristi Ž. M., kojom prilikom su pronađena i privremeno oduzeta četiri PVC pakovanja u kojima se nalazi 35 PVC paketića sa sadržajem bijele praškaste materije koja asocira na opojnu drogu spid.

Dodaju da je zaplijenjeno ukupno 92,5 grama spida i jedno aluminijumsko pakovanje sa sadržajem sive praškaste materije za koju se sumnja da je namijenjena za miješanje opojne droge sa ciljem povećanja njene količine, ukupne mase 22,4 grama.

Kako piše portal "Crna hronika", riječ je o Željku M. koji radi kao domar u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Bratuncu.

Direktor te škole Andija Mlađenović je za "Srpskainfo" potvrdio da je uhapšeni domar odmah suspendovan sa posla.

“Sarađujemo s policijom i tužilaštvom i detaljnije informacije ne možemo otkrivati”, rekao je.

Nije poznato da li je Mlađenović drogu prodavao i u školi, a s obzirom na status osumnjičenog, njegova odgovornost će se tek utvrđivati.