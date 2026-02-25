Akcija ”Ada”: Određen pritvor i inspektoru za hranu

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Vladanu Marjanoviću, republičkom inspektoru za hranu, koji je uhapšen u akciji ”Ada”.

Kako je saopštio sud pritvor je određen zbog sumnje da je Marjanović počinio krivično djelo primanje mita.

Opasnost od ponavljanja djela

Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili skrivanjem dokaza, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Marjanoviću se na teret stavlja da je tražio i primio 1.000 KM mita od vlasnice prodavnice mješovite robe M.K. Za uzimanje mita od iste žrtve osumnjičene su i tržišne inspektorke Gordana Vučić i Sanja Maksimović, koje su takođe uhapšene i pritvorene u akciju ”Ada”.

Tražio 1.000 evra da ne piše kaznu od 10.000 KM

Kako je saopštilo tužilaštvo Marjanović prilikom inspekcijske kontrole navodno utvrdio određene nepravilnosti, te je M.K. rekao da je utrvdio više prekršaja za koje kazna može biti veća od 10.000 KM. Sutradan joj je saopštio da se uputio na Jahorini i da bi bilo dobro da se sastanu.

Tada joj je rekao da mu mora dati 1.000 evra da ne piše toliku kaznu. Ona mu je dala 500 KM koje je imala kod sebe. Sutradan, kada se vraćao sa skijanja, Marjanović je ponovo pozvao M.K. i tražio da se sastanu na benzinskoj pumpi. Nakon što mu je M.K. dala još 500 KM mita, Marjanović je uhapšen, a kod njega je pronađen i oduzet sporni novac.