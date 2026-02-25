Logo
Dobre vijesti za taksiste: Ustavni sud Srpske ukinuo ograničenje

Izvor:

ATV

25.02.2026

13:58

Foto: Pexels

Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je neustavnom norma Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, kojom je propisano da taksi prevoznik može vršiti prevoz samo na teritoriji i sa teritorije jedinice lokalne samouprave na kojem ima registrovano sjedište, čime je narušen princip slobodnog preduzetništva kojeg garantuje Ustav.

Spornom odredbom je propisano da se ta sloboda može ograničiti radi zaštite interesa Republike, životne sredine, zdravlja i bezbjednosti ljudi, saopšteno je nakon sjednice Ustavnog suda.

"S obzirom na to da za ograničenje taksi prevoznika kao učesnika na tržištu, na način kako je to učinjeno u osporenoj zakonskoj odredbi, ne postoje Ustavom predviđeni razlozi, Ustavni sud je ocijenio da osporena norma nije u saglasnosti sa Ustavom", pojašnjavaju iz Ustavnog suda.

