Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

Izvor:

Tanjug

25.02.2026

13:38

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Istraživanje objavljeno u časopisu "Nature Communications" otkrilo je da specifična genetska varijanta može značajno da smanji želju za cigaretama.

Ova varijanta je vezana za gene koji kodiraju nikotinske acetilholinske receptore (nAChRs), koji su ključni za nagrađujuće efekte pušenja na mozak, prenio je portal "Trust my science".

Tim istraživača je sekvencionirao genome 37.897 aktivnih pušača u okviru prospektivne studije stanovnika Meksiko Sitija, koja proučava faktore zdravlja ove populacije. Kroz analizu, otkrivena je varijanta gena CHRNB3, koja kodira β3 pod‌jedinicu nAChR receptora.

Osobe koje posjeduju ovu varijantu puše značajno manje cigareta u poređenju sa onima koji imaju uobičajenu verziju gena.

Pojedinci sa jednom kopijom ove genetske varijante puše oko 21 odsto manje cigareta, dok oni sa dve kopije puše čak 78 odsto manje.

Трамп Конгрес

Svijet

Ko stoji iza Trampovog govora o stanju nacije?

Ova varijanta je češća među ljudima meksičkog porekla, ali su slični rezultati zabilježeni i u grupama od oko 130.000 ljudi evropskog porekla iz britanske biobanke i 180.000 ljudi istočnoazijskog porekla iz japanske biobanke.

Istraživači napominju da varijante koje utiču na aktivaciju CHRNB3 receptora mogu da smanje broj cigareta koje pušači svakodnevno konzumiraju, bez obzira na etničku pripadnost.

Ovi nalazi sugerišu da bi inhibicija β3 pod‌jedinice mogla da predstavlja potencijalnu terapijsku strategiju za liječenje zavisnosti od nikotina. Studija, takođe, ukazuje na potrebu za daljim istraživanjima, uključujući genomsku analizu većih i multietničkih grupa pojedinaca sa zajedničkom osobinom, kako bi se tačno utvrdila povezanost između ovih genetskih varijanti i zavisnosti od duvana.

Ova otkrića otvaraju mogućnost za razvoj novih terapijskih pristupa koji bi mogli da pomognu u smanjenju globalne prevalencije pušenja.

Cigarete

