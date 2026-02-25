Logo
Ovo su glavni razlozi odlaska u invalidsku penziju

Izvor:

ATV

25.02.2026

11:17

Fond PIO Republike Srpske
Foto: ATV

Maligne, duševne i kardiovaskularne bolesti, kao i bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva i bolesti nervnog sistema najčešći su uzroci gubitka radne sposobnosti u Republici Srpskoj, navode iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

"U postupku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u periodu januar-decembar 2025. godine, izvršeno je ukupno 6.245 ocjena radne sposobnosti, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 191 ili 3,05%.

Na domaće osiguranje odnosilo se 5.102 ili 81,7% zahtjeva, dok je sa ino nosiocima osiguranja usaglašavano 1.143 ili 18,3% zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti.

Nastanak invalidnosti odnosno gubitak radne sposobnosti, ljekari vještaci Fonda su utvrdili u 1.507 slučajeva ili 24,1% od ukupnog broja vještačenja, od čega je 1.118 ili 74,2% u domaćem, a 389 odnosno 25,8% u ino osiguranju", kažu iz Fonda PIO.

Gubitak radne sposobnosti

Gubitak radne sposobnosti kao posljedica bolesti u 2025. godini najčešće se pojavljivao kod:

- malignih bolesti, 309 slučaja ili 20,5%,

- duševnih bolesti, 291 slučaj ili 19,3%,

- kardiovaskularnih bolesti, 281 slučaj ili 18,6%,

- bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, 165 slučaja ili 10,9%,

- bolesti nervnog sistema, 157 slučaja ili 10,4%.

Maligne bolesti zajedno sa duševnim i kardiovaskularnim oboljenjima čine čak 58,5% uzroka nastanka invalidnosti, odnosno gubitka radne sposobnosti, što predstavlja izuzetno visok procenat.

"Dok su u većini država regiona i u Evropi kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti, u Republici Srpskoj već više od deceniju odnosno od 2012. godine maligne bolesti zauzimaju vodeće mjesto.

Posmatrano kroz duži vremenski period, uočava se blagi trend smanjenja broja slučajeva oboljelih od malignih bolesti. Tako je 2013. godine registrovano 449 slučajeva, 2023. godine 397, 2024. godine 384, a i 2025. 309 slučajeva malignih oboljenja. Iako je riječ o blagom padu, maligne bolesti i dalje ostaju najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti u Republici Srpskoj", navode iz Fonda PIO.

Gubitak radne sposobnosti kao posljedica povrede na radu

Zapaža se i to da je gubitak radne sposobnosti kao posljedica povrede na radu u 2025. godini nastao u 76 slučaja ili 5,05%.

"U postupcima vještačenja koji su provedeni, invalidnost nije utvrđena u 388 predmeta, dok u 3.420 slučajeva postupak još uvijek traje jer liječenje nije okončano.

Smanjena radna sposobnost evidentirana je u 896 slučaja, postojanje opasnosti od nastanka invalidnosti 28, dok je u četiri predmeta ispitivanje još u toku.

Organizaciona struktura, koja uključuje odjeljenja različitih nivoa vještačenja, omogućava objektivnu i preciznu provjeru, što ne daje prostor za nepravilnosti u radu.

Nastavak takvog pristupa, uz naglasak na prevenciji oboljenja i povreda na radu, predstavlja ključni korak ka očuvanju radne sposobnosti osiguranika u daljem unapređenju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske", kažu iz Fonda.

invalidska penzija

FZO Republike Srpske

Penzija

