Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

Preostalo je još samo nekoliko sedmica za one koji žele dobrovoljno uplatiti doprinose za 2025. godinu u sistem njemačkog obaveznog penzionog osiguranja. Zakonska penzija mnogima u poznim godinama nije dovoljna, ali ono što dio građana ne zna jeste da određene grupe imaju mogućnost dobrovoljnih uplata u Deutsche Rentenversicherung kako bi sebi povećale buduća primanja.

Takve uplate moguće su samo pod određenim uslovima i u tačno propisanom roku. Prema njemačkom Zakonu o socijalnom osiguranju (SGB VI), doprinosi za prethodnu godinu mogu se retroaktivno uplatiti najkasnije do 31. marta sljedeće godine. To znači da se doprinosi za 2025. mogu uplatiti još samo do 31. marta 2026., pa je potrebno reagovati na vrijeme.

Ko ima pravo na dobrovoljne uplate?

Pravo na dobrovoljne doprinose imaju sve osobe starije od 16 godina koje ne podliježu obaveznom penzionom osiguranju. To se najprije odnosi na samozaposlene koji nisu obavezno osigurani, državne službenike, osobe koje trenutno ne rade te njemačke državljane koji žive u inostranstvu. I prijevremeni penzioneri mogu uplaćivati doprinose, ali samo do dostizanja zakonske dobi za starosnu penziju.

S druge strane, osobe koje su već dostigle redovnu starosnu granicu za penzionisanje i primaju punu starosnu penziju nemaju pravo na dobrovoljne uplate. U slučaju nedoumica, preporučuje se direktno savjetovanje s Njemačkim penzionim osiguranjem. Doprinosi se mogu uplaćivati za pojedine mjesece ili za cijelu godinu.

Koje su prednosti dobrovoljnih uplata?

Dobrovoljni doprinosi imaju više učinaka. Prije svega, direktno povećavaju budući mjesečni iznos penzije. Osim toga, pomažu u ostvarivanju minimalnog staža od pet godina, koji je nužan za sticanje prava na penziju. Takođe se uračunavaju u 35-godišnji staž potreban za određene modele prijevremenog penzionisanja.

Postoje i poreske prednosti. Važno je pritom kada je uplata izvršena, a ne na koju se godinu odnosi. Ako se, primjera radi, uplata za 2025. izvrši u martu 2026., ona se može priznati kao poreska olakšica tek u poreskoj prijavi za 2026. godinu.

Koliko se može uplatiti?

Za 2025. godinu minimalni mjesečni dobrovoljni doprinos iznosi 112.16 evra, dok je maksimalni iznos 1.497,30 evra mjesečno. Za 2026. gornja granica povećava se na 1.571,70 evra mjesečno. Osiguranici unutar tog raspona sami odlučuju koliki će iznos uplaćivati.

Prilikom uplate važno je tačno navesti broj osiguranika, napomenu "dobrovoljni doprinosi" te period na koji se uplata odnosi (primjera radi "01–12/2025"). U suprotnom može doći do kašnjenja u evidentiranju uplata. Budući da rok ističe 01. marta, preporučuje se uplatu izvršiti na vrijeme, navodi "Fenix-Magazin".