Ponovo krađa goriva iz RiTE Gacko

16.02.2026
Policijski službenici PU Trebinje su oko 22:50 u mjestu Avrovac zaustavili vozilo koje je prevozilo ukradeno gorivo iz RiTE Gacko, saznaje ATV.
Vozilom je upravljao Bilećanin S.G. a prema nezvaničnim saznanjima on je zaposlenik RiTE Gacko.
Gorivo ovaj put nije bilo u bidonima neko u plastičnim flašama vješto skrivenim u prsluku sa oznakom ovoga preduzeća.
Pronađeno je 30 boca sa po 3 litara goriva za ATV je ovo potvrđeno iz PU Trebinje.
Policijski službenici PU Trebinje su nakon prikupljenih operativnih saznanja, 15.februara izvršili kontrolu putničkog motornog vozila "Land Rover" kojim je u trenutku kontrole upravljalo lice inicijala S.G. iz Bileće.
U prtljažniku automobila policijski službenici su našli 30 boca od po 3 litre zapremine napunjene tečnošću koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo.
O događaju je obaviješteno OJT koje se izjasnilo da se radi o KD Utaja.
"Gorivo je oduzeto", kažu za ATV iz Policijske uprave Trebinje.
Na potezu je RiTE Gacko koje treba da se izjasni da li je ukradeno njihovo gorivo.
