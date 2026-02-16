Ponovo krađa goriva iz RiTE Gacko

Policijski službenici PU Trebinje su oko 22:50 u mjestu Avrovac zaustavili vozilo koje je prevozilo ukradeno gorivo iz RiTE Gacko, saznaje ATV.

Vozilom je upravljao Bilećanin S.G. a prema nezvaničnim saznanjima on je zaposlenik RiTE Gacko.

Gorivo ovaj put nije bilo u bidonima neko u plastičnim flašama vješto skrivenim u prsluku sa oznakom ovoga preduzeća.

Pronađeno je 30 boca sa po 3 litara goriva za ATV je ovo potvrđeno iz PU Trebinje.

Policijski službenici PU Trebinje su nakon prikupljenih operativnih saznanja, 15.februara izvršili kontrolu putničkog motornog vozila "Land Rover" kojim je u trenutku kontrole upravljalo lice inicijala S.G. iz Bileće.

U prtljažniku automobila policijski službenici su našli 30 boca od po 3 litre zapremine napunjene tečnošću koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo.

O događaju je obaviješteno OJT koje se izjasnilo da se radi o KD Utaja.

"Gorivo je oduzeto", kažu za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

Na potezu je RiTE Gacko koje treba da se izjasni da li je ukradeno njihovo gorivo.