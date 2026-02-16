Logo
Large banner

Ponovo krađa goriva iz RiTE Gacko

Autor:

Bojan Nosović

16.02.2026

10:14

Komentari:

0
Поново крађа горива из РиТЕ Гацко
Foto: ATV

Policijski službenici PU Trebinje su oko 22:50 u mjestu Avrovac zaustavili vozilo koje je prevozilo ukradeno gorivo iz RiTE Gacko, saznaje ATV.

Vozilom je upravljao Bilećanin S.G. a prema nezvaničnim saznanjima on je zaposlenik RiTE Gacko.

Gorivo ovaj put nije bilo u bidonima neko u plastičnim flašama vješto skrivenim u prsluku sa oznakom ovoga preduzeća.

Pronađeno je 30 boca sa po 3 litara goriva za ATV je ovo potvrđeno iz PU Trebinje.

Policijski službenici PU Trebinje su nakon prikupljenih operativnih saznanja, 15.februara izvršili kontrolu putničkog motornog vozila "Land Rover" kojim je u trenutku kontrole upravljalo lice inicijala S.G. iz Bileće.

U prtljažniku automobila policijski službenici su našli 30 boca od po 3 litre zapremine napunjene tečnošću koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo.

трамвај сарајево

Hronika

Poznato stanje djevojke povrijeđene u tramvajskoj nesreći

O događaju je obaviješteno OJT koje se izjasnilo da se radi o KD Utaja.

"Gorivo je oduzeto", kažu za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

Na potezu je RiTE Gacko koje treba da se izjasni da li je ukradeno njihovo gorivo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RiTE Gacko

gorivo

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хиљаде послодаваца одбило да исплате минималну плату

Ekonomija

Hiljade poslodavaca odbilo da isplate minimalnu platu

22 h

0
Јефтиније гориво у дијеловима БиХ

Ekonomija

Jeftinije gorivo u dijelovima BiH

23 h

0
Биткоин се опоравља од низа губитака

Ekonomija

Bitkoin se oporavlja od niza gubitaka

1 d

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Ko plaća najskuplje gorivo u regionu?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner