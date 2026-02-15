Jeftinije gorivo u dijelovima BiH

Prema posljednjim dostupnim podacima, u FBiH prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 BAS EN 228 (BMB 95) na dan 09.02.2026. godine iznosila je 2,31 KM po litru, što predstavlja blago smanjenje od 0,43% u odnosu na prethodni mjesec, kada je iznosila 2,32 KM po litru, saopšteno je iz Ministarstva trgovine FBiH.

U poređenju s prosječnom cijenom iz januara 2025. godine, kada je iznosila 2,45 KM po litru, evidentirano je smanjenje od 5,71%.

Prosječna maloprodajna cijena dizela BAS EN 590 (10 ppm) na dan 09.02.2026. godine iznosila je 2,32 KM po litru, što predstavlja povećanje od 1,31% u odnosu na prethodni mjesec, kada je cijena iznosila 2,29 KM po litru.

Međutim, u odnosu na januar 2025. godine, kada je prosječna cijena dizela iznosila 2,50 KM po litru, dizel je trenutno jeftiniji za 7,2%.

Cijene benzina

U poređenju sa zemljama okruženja, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija bilježe najniže prosječne cijene goriva, ali istovremeno imaju i najveći broj benzinskih pumpi po glavi stanovnika.

Bosna i Hercegovina raspolaže s ukupno 1.205 benzinskih pumpi (FBiH 715, Republika Srpska 490) uz zvanično 3.140.095 stanovnika, što znači da na 2.606 stanovnika dolazi jedna benzinska pumpa.

Poređenja radi, u Republici Hrvatskoj, s 3.848.160 stanovnika, posluje 870 benzinskih pumpi, odnosno na 4.423 stanovnika dolazi jedna pumpa.

Zasićenost tržišta

Ovi podaci ukazuju na izraženu zasićenost tržišta i veliki broj maloprodajnih objekata u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno, veći broj benzinskih pumpi doprinosi snažnijoj tržišnoj konkurenciji, što u pravilu utiče na održavanje stabilnosti i smanjenje maloprodajnih cijena goriva, navode iz Ministarstva trgovine FBiH.