Nova radna mjesta: U BiH se gradi pogon na 3.500 kvadrata

Цазин добија нову фирму
Foto: Grad Cazin

Firma Kulin Vorld službeno je postala novi investitor u Poslovnoj zoni Ratkovac u Cazinu, čime se dodatno jača privredni potencijal ovog poslovnog kompleksa.

Ugovor o ulasku te firme u Poslovnu zonu potpisali su gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević i predstavnica firme Senada Demirović Habibija, čime je i zvanično označen početak realizacije nove tvornice na prostoru od 3.500 kvadratnih metara.

Gradonačelnik Ogrešević ističe da će nova investicija omogućiti otvaranje 15 novih radnih mjesta.

"Riječ je o renomiranoj firmi s dugogodišnjim uspješnim poslovanjem u Austriji i Bosni i Hercegovini. Njihova djelatnost uključuje proizvodnju i montažu modularnih kioska, preradu kafe i čaja te montažu i tehničku pripremu ugostiteljskih uređaja. Očekujemo da izgradnja tvorničkog prostora počne ubrzo, a s početkom proizvodnje kreiraće se i nova radna mjesta", rekao je gradonačelnik.

Ovaj projekat predstavlja nastavak ulaganja u Poslovnu zonu Ratkovac, koja je u proteklim godinama postala značajan centar privrednog razvoja Cazina, privlačeći domaće i strane investitore.

