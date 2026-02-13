Logo
Large banner

Bum u SAD: Od carina čak 300 odsto više novca

Izvor:

Agencije

13.02.2026

07:40

Komentari:

0
Бум у САД: Од царина чак 300 одсто више новца
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Vlada Sjedinjenih Američkih Država objavila je da su prihodi od carina za 304 odsto veći nego u istom periodu prošle godine, što je dovelo i do smanjenja budžetskog deficita.

Samo u januaru je putem carina prikupljeno ukupno 30 milijardi dolara, a od početka fiskalne godine 124 milijarde dolara, prenio je CNBC.

Vlada je navela i da je zabilježila manji budžetski deficit nego prije godinu dana, što implicira da su više tarife u tome pomogle.

Deficit je u četvrtom mjesecu fiskalne godine iznosio oko 95 milijardi dolara, što je pad od oko 26 odsto u odnosu na isti period prošle godine, izvjestilo je Ministarstvo finansija.

Od početka godine, to je dovelo federalni gubitak do 697 milijardi dolara, što je pad od 17 odsto u odnosu na isti period fiskalne 2025.

Američki predsjednik Donald Tramp je prvi put uveo carine u aprilu 2025. godine, sa opštom stopom na svu robu i usluge koje ulaze u SAD, zajedno sa nizom takozvanih recipročnih carina za pojedinačne zemlje.

Od tada Bijela kuća pregovara sa svojim trgovinskim partnerima, uz odustajanje od nekih agresivnijih nameta.

Prošlog novembra, američki Vrhovni sud je saslušao usmene argumente čime se osporava pokriće pod kojim je Tramp opravdao carine.

Iako je očekivano u januaru, Vrhovni sud još nije donio odluku, a u Bijeloj kući postoji zabrinutost da bi negativna presuda mogla da primora SAD da nadoknade do sada naplaćene carine.

Podijeli:

Tagovi :

carine

Donald Tramp

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Највећи носач авиона на свијету испловио према Блиском истоку

Svijet

Najveći nosač aviona na svijetu isplovio prema Bliskom istoku

5 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

15 h

0
Да ли ће Трамп на Параду побједе? Ево шта каже Кремљ

Svijet

Da li će Tramp na Paradu pobjede? Evo šta kaže Kremlj

1 d

0
Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

Svijet

Zelenski neće na izbore: Udario kontru Trampu i Putinu

1 d

0

Više iz rubrike

Српска лежи на злату и Сребру: Налази на свега 6 метара дубине

Ekonomija

Srpska leži na zlatu i Srebru: Nalazi na svega 6 metara dubine

20 h

3
Интеграл инжењеринг тражи од Градске управе Клужа да уговор огласи ништавним

Ekonomija

Integral inženjering traži od Gradske uprave Kluža da ugovor oglasi ništavnim

23 h

0
Цијене нафте у благом паду

Ekonomija

Cijene nafte u blagom padu

2 d

0
Семберски пољопривредници спремни за радове у пољу

Ekonomija

Semberski poljoprivrednici spremni za radove u polju

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

12

28

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner