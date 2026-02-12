Logo
Large banner

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Izvor:

SRNA

12.02.2026

21:24

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp tokom prvog zvaničnog sastanka Odbora za mir najaviće plan obnove Pojasa Gaze vrijedan više milijardi dolara, saopšteno je iz kabineta američkog predsjednika.

Sastanak je zakazan za četvrtak, 19. februar, u Vašingtonu, a fokus će biti na obnovi Pojasa Gaze i novčanim doprinosima članica Odbora, prenosi Rojters.

Игор Радојичић

Republika Srpska

Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

Tramp će predstaviti i planove, koje su odobrile UN, za raspoređivanje mirovnih snaga u palestinskoj enklavi, pri čemu su određene zemlje izrazile spremnost da u narednim mjesecima pošalju nekoliko hiljada vojnika, navodi se u saopštenju.

Preostali dio dnevnog reda odnosi se na humanitarna pitanja i policiju u Pojasu Gaze.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Gaza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рецепт за савршен стомак: Чудотворни напитак за варење и детоксикацију

Zdravlje

Recept za savršen stomak: Čudotvorni napitak za varenje i detoksikaciju

29 min

0
Снажан земљотрес погодио Албанију

Region

Snažan zemljotres pogodio Albaniju

34 min

0
Жито припремљено за Задушнице

Savjeti

Kako se pravilno priprema žito za Zadušnice?

38 min

0
Сања Велимир, младој мајци из Бањалуке потребна помоћ за лијечење

Društvo

Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija

44 min

0

Više iz rubrike

Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

Svijet

Bivši radnik vrtića osuđen na 18 godina zbog seksualnog zlostavljanja djece

1 h

0
Завршено: Повукла се америчка војска

Svijet

Završeno: Povukla se američka vojska

1 h

0
Радикалан потез: Желе да ограниче број становника

Svijet

Radikalan potez: Žele da ograniče broj stanovnika

1 h

0
Скандал у ЕУ: Комисија на мети полиције

Svijet

Skandal u EU: Komisija na meti policije

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner