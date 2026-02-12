Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Izvor:
Predsjednik SAD Donald Tramp tokom prvog zvaničnog sastanka Odbora za mir najaviće plan obnove Pojasa Gaze vrijedan više milijardi dolara, saopšteno je iz kabineta američkog predsjednika.
Sastanak je zakazan za četvrtak, 19. februar, u Vašingtonu, a fokus će biti na obnovi Pojasa Gaze i novčanim doprinosima članica Odbora, prenosi Rojters.
Tramp će predstaviti i planove, koje su odobrile UN, za raspoređivanje mirovnih snaga u palestinskoj enklavi, pri čemu su određene zemlje izrazile spremnost da u narednim mjesecima pošalju nekoliko hiljada vojnika, navodi se u saopštenju.
Preostali dio dnevnog reda odnosi se na humanitarna pitanja i policiju u Pojasu Gaze.
