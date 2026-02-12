Logo
Kako se pravilno priprema žito za Zadušnice?

Žena Blic

12.02.2026

21:08

Жито припремљено за Задушнице
Žito za Zadušnice jedno je od najvažnijih obilježja dana posvećenih sjećanju na preminule. Priprema se od kuvane pšenice i nosi duboku simboliku - zrno koje iznova niče podsjeća na vjerovanje u vječni život i vaskrsenje. U mnogim porodicama žito se sprema dan ranije, u miru i tišini, a potom se nosi u crkvu na osvećenje i dijeli za pokoj duša predaka.

Žito je neizostavni dio obilježavanja Zadušnica i simbol sjećanja, poštovanja i molitve za upokojene. Mnoge domaćice su u dilemi kako se pravi žito za Zadušnice - da li bi trebalo da izgleda kao slavsko žito od samljevene pšenice ili pšenicu samo treba skuvati i pomiješati sa šećerom i mljevenim orasima.

Tradicija nalaže da slavsko žito i one koje se nosi u crkvu na Zadušnice treba da bude isto pripremljeno; skuvana pšenica se obavezno melje. Važno je da odnos sastojaka bude dobar kako bi ukus bio pun, a masa rastresita. Pravilo je da se u žito stavlja ista količina pšenice, mljevenih oraha i šećera. Po ovom receptu od 300 grama pšenice dobija se velika činija, dovoljna za porodicu i posluženje.

Recept za žito za Zadušnice

Sastojci:

300 g pšenice (bijelog žita)

300 g mljevenih oraha

300 g šećera

1 kesica vanilin-šećera

oko 2–2,5 l vode za kuvanje

Priprema:

Pšenicu dobro operite i potopite, a zatim kuvajte dok zrna potpuno ne omekšaju. Kad je pšenica kuvana, poklopite je, obmotajte ćebetom šerpu ili lonac u kojoj ste je kuvali i ostavite da tako prenoći. Sutradan ocijedite od viška vode, sameljite pšenicu, dodajte joj šećer i mljevene orahe, kao i vanilin-šećer i sve pažljivo izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu masu.

Pripremljeno žito rasporedite u činiju, poravnajte i po želji ukrasite mljevenim orasima ili jezgrima oraha, a potom je spremno za nošenje u crkvu.

