Jedna stvar koju bacamo u kantu za smeće očistiće prozore bolje od svih sredstava

Džaba trošite pare na one skupe prskalice iz prodavnice. Što je reklama ljepša, to unutra ima više šećera i sapunice koja samo zamuti staklo. Čim grane prvo sunce, na prozoru se vidi svaka linija, kao da ništa niste ni radili.

Fora je u tome što svi misle da im treba neka moderna krpa, a zapravo vam treba ono što bacate u kantu – stare novine. One su zakon za staklo, a evo i zašto.

Kako se radi pranje prozora bez hemije?

Pranje prozora bez hemije najlakše se radi običnim alkoholnim sirćetom pomiješanim s vodom (jedna mjera sirćeta na četiri mjere vode). Prozore prvo prebrišete tom tečnošću, a onda ih izglancate starim, zgužvanim novinama dok ne postanu potpuno suvi i sjajni.

Zašto su novine bolje od svake krpe?

Mnoge domaćice se žale kako im poslije pranja ostanu one sitne dlačice od krpe. Čak i one najskuplje krpe ostavljaju tragove. Novinski papir je drugačiji. On je dovoljno oštar da skine svu prljavštinu, a opet neće da ogrebe staklo.

Ono što malo ko zna – ona crna štamparska boja na novinama zapravo polira prozor. Kad završite, staklo toliko škripi pod prstima da znate da nema ni grama masnoće.

Gdje svi griješe kod pranja?

Najveća je greška kad se prozori peru dok je sunce jako. Voda se odmah osuši, ostaju fleke i onda možete da trljate do sutra, ništa ne pomaže.

Evo kako to uraditi bez muke:

Napravite mješavinu: U jednu flašu sa prskalicom sipaj malo sirćeta i običnu vodu iz česme.

Skini glavnu prljavštinu: Ako su prozori baš od blata, pređi ih prvo jednom običnom mokrom krpom da ne razmazuješ mulj.

Uzmite novine: Napravite dobru loptu od novina, poprskajte staklo i trljajte dok se ne zacakli.

Mijenjajte papir: Čim se novine skroz natope, bacite ih i uzmite novi suvi list.

Šta nikako ne treba da se stavlja u vodu?

Nemojte da sipate deterdžent za sudove, ma šta vam pričali. On pravi pjenu koja se teško ispira, a poslije se prašina lijepi za nju kao luda. Sirće je majka – ubija sve bacile, skida kamenac od kiše i miris mu nestane čim se prozor osuši. Neće vam kuća smrditi na turšiju, ne brinite.

Ne treba vam polica puna hemije da bi vam kuća blistala. Sve se to rješava sa par stvari koje već imate u špajzu ili ih bacate u kantu. Stare novine i malo sirćeta rade posao bolje od bilo kog skupog spreja, a pritom čuvate i zdravlje i novčanik. Probajte jednom, pa ćete vidjeti da se više nikad nećete vratiti na staro.