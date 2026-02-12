Logo
"Skini to s glave, jesi normalna?Ne možeš tako u program": Scena pred emisiju RTS-a koju niste mogli da vidite

Telegraf

12.02.2026

14:57

"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите
Foto: Printscreen/RTS

Voditeljka Slađana Tomašević je na Instagramu otkrila jednu situaciju pred emisiju "Beogradska hronika" koju niste mogli da vidite. Reporterka Sanja Belović je zbog kiše prekrila lice.

Voditeljka Slađana apelovala je na nju da skine odjevni predmet s glave, jer tako ne može u programu.

"Moja Sanja Belović na probi pred početak", napisala je Slađana Tomašević, koja je objavila snimak na društvenoj mreži.

Evo i kako je tekao razgovor.

Sanja Belović (repoterka): Disko nindža, ko vid. nindžino lice...

Slađana Tomašević (voditeljka): Skini to sa glave, Sanja, jesi ti normalna? Sanja, šta radiš kod Bajlonijeve pijace na prvom uključenju, Sanja?

Sanja Belović (repoterka): Nije to Bajlonijeva nego kod Despota Stefana da bi stigli na drugo, ne brini.

Slađana Tomašević (voditeljka): Dobro. Evo stajem, dobro. Kaća... Sanja, skini to s glave bre.

Sanja Belović (repoterka): I zadržavam se ovdje jer tu završavam posao.

Slađana Tomašević (voditeljka): Pričaj Kaća, izvini. Sanja, skidaj to s glave bre, ne možeš tako zabrađeno u program. Nisi ti, Kaća,sporna nego Sanja. Sunčice, reci-recite joj da skine ovo bre, ne može ovako zabrađeno.

Režija: Hoćemo.

Ispod snimka ređali su se brojni komentari tipa "Sanja je carica", "Slađa je najbolje" i drugi.

(Telegraf)

