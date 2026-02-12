Jeziva teorija o riječi "ups", upotrebljavao je u posebnim situacijama

Pojavila se nova teorija o mogućoj šifrovanoj riječi koja se često ponavlja u dosijeima Džefrija Epštajna, dok Ministarstvo pravde SAD nastavlja da objavljuje milione stranica dokaza protiv njega.

Analizirajući šokantne tvrdnje i imejlove iz procurelih dokumenata, posmatrači su ranije primjetili da se termini poput „pica“ i „sladoled“ pominju neuobičajeno često i van konteksta, što podstiče spekulacije o njihovim skrivenim značenjima. Sada je u fokus došla nova riječ - „ups!“ („ups“). Otkriveno je da je koristio riječ „ups“ u 316 poruka.

Na šta je on tako odgovarao?

Izgleda da je ovo bio Epštajnov uobičajeni odgovor na vijesti o nečijoj smrti. Na imejl u kojem je obavješten o smrti izvršnog direktora Dojče banke Stivena Elkmana, odgovorio je jednostavnim „ups“. Slično je reagovao i kada je obavješten o smrti Meri Kenedi, supruge Roberta F. Kenedija Mlađeg, koji je sebi oduzeo život 2012. godine.

Upotreba u drugim uznemirujućim kontekstima

Jedna posebno uznemirujuća poruka glasi: „Rekla je da je osjetila Božje prisustvo pored sebe dok je bila u krevetu. Zna da Isus bdi nad njom... Ups!“ Vjeruje se da je Epštajn mislio na seksualno zlostavljanje ili smrt mlade djevojčice.

U drugoj prepisci, Epštajn odgovara sa „ups“ nakon što mu neimenovana osoba piše da mu da „dozvolu da ubije“ nekoga ko je lagao obojicu. Ista riječ se pojavljuje kao njegova reakcija na vijest o navodnom silovanju mlade žene.

