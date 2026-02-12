Logo
Large banner

Zapad okreće globalnu većinu protiv sebe

Izvor:

SRNA

12.02.2026

13:37

Komentari:

0
Запад окреће глобалну већину против себе

Zapadne zemlje okreću globalnu većinu protiv sebe, u pokušaju da održe hegemoniju, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Nemarnim pokušajima da održi hegemoniju, zapadni tabor okreće globalnu većinu protiv sebe", rekao je Rjabkov na međunarodnom forumu "Čitanja Žirinovskog".

Rjabkov je naveo da odbacivanje hegemonije duboko ukorijenjeno u pogledu globalne većine na svijet, a odbacivanje neokolonijalne prakse sada dobija na značaju.

"Za nas, te države formiraju dio sve otpornije međunarodne koalicije u usponu koja se zalaže za više demokratski svjetski poredak zasnovan na jednakosti", zaključio je Rjabkov.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Rjabkov

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Svijet

Rjabkov: Postoji ideja o održavanju sastanka Putina i Trampa

2 d

0
Рјабков: Нуклеарно разоружање без разматрања геополитичке ситуације нереално

Svijet

Rjabkov: Nuklearno razoružanje bez razmatranja geopolitičke situacije nerealno

3 mj

0

Svijet

Rjabkov: Rusija će možda morati da rasporedi nuklearne rakete!

1 god

0

Svijet

Rjabkov: Zapad se antiruskim mjerama približava tački bez povratka

1 god

0

Više iz rubrike

Будимпешта неће дозволити увођење санкција "Росатому"

Svijet

Budimpešta neće dozvoliti uvođenje sankcija "Rosatomu"

1 h

0
Рак-Јапан

Svijet

U Japanu vodite računa da vam obrok ne pobjegne

1 h

0
превртање аутобуса

Svijet

Stravična nesreća na auto-putu, autobus sa sportistima sletio sa puta! Ima mrtvih

1 h

0
Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Svijet

Zastrašujući snimak: Automobilom u plamenu zabio se u benzinsku pumpu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

52

Jeziva teorija o riječi "ups", upotrebljavao je u posebnim situacijama

14

46

Prenos: Svečana akademija Sretenje 2026

14

44

Prenos: Otvaranje novog Centra za onkologiju i hematologiju u UKC Republike Srpske

14

42

Narod priča: Bračni par Drinić

14

41

Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner