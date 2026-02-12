Zapadne zemlje okreću globalnu većinu protiv sebe, u pokušaju da održe hegemoniju, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Nemarnim pokušajima da održi hegemoniju, zapadni tabor okreće globalnu većinu protiv sebe", rekao je Rjabkov na međunarodnom forumu "Čitanja Žirinovskog".

Rjabkov je naveo da odbacivanje hegemonije duboko ukorijenjeno u pogledu globalne većine na svijet, a odbacivanje neokolonijalne prakse sada dobija na značaju.

"Za nas, te države formiraju dio sve otpornije međunarodne koalicije u usponu koja se zalaže za više demokratski svjetski poredak zasnovan na jednakosti", zaključio je Rjabkov.