Rjabkov: Postoji ideja o održavanju sastanka Putina i Trampa

Tanjug

09.02.2026

16:54

0
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da postoji ideja o održavanju sastanka između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Donalda Trampa, ali da je otvoreno pitanje sadržaja takvog sastanka.

- Ideja o takvom kontaktu svakako postoji, i iz prakse vidimo da se kontakti organizuju i mogu se organizovati u istorijski kratkim vremenskim okvirima - rekao je on na marginama sastanka visokih zvaničnika BRIKS-a u Nju Delhiju, prenosi RIA Novosti.

Rjabkov je naglasio da suštinski aspekt takvog sastanka ostaje u prvom planu za Rusiju.

- Prije nego što shvatimo svrhu sastanka, kako i šta da preporučimo našem lideru u tom pogledu, nismo spremni da razgovaramo o bilo kakvim parametrima, bilo kakvom vremenskom okviru, a posebno ne o bilo kojoj lokaciji - dodao je Rjabkov.

On je istakao da za Rusiju u prvi plan dolazi sadržaj potencijalnog sastanka, odnosno pitanja o kojima bi se razgovaralo i konkretni rezultati koji bi iz takvog susreta mogli da proizađu.

Sergej Rjabkov

Donald Tramp

Vladimir Putin

