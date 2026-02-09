Logo
Large banner

Predator iz vrtića iznio jezivu odbranu: Mislio sam da će ih to učiniti srećnima

09.02.2026

16:19

Komentari:

0
Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима
Foto: Pixabay

Vaspitač u vrtiću proglašen je krivim za seksualni napad i silovanje petero mališana.

Nejtan Benet (30) na sudu u Bristolu proglašen je krivim za ukupno osam kaznenih djela.

Benet je počeo raditi u vrtiću Bristolu u srpnju 2024. godine, a razotkriven je u veljači 2025. godine kada je ravnateljica vrtića pregledala snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako stavlja ruke u hlače djeteta. Nakon toga odmah je udaljen s posla. Policija je pokrenula istragu, Benet je uhapšen, a vrtić u središtu grada zatvoren.

Zaposleni su tokom suđenja opisali kako su primijetili da je Benet često držao djecu u krilu duže vrijeme, nosio hlače s rupama u području prepona te pokazivao posesivno ponašanje prema određenim mališanima i njihovim roditeljima, piše Sky News.

voznja telefon volan

Auto-moto

Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

Jedna radnica vrtića izjavila je da je Benet "nastojao preuzeti kontrolu nad petero djece".

Tokom suđenja majka jednog dječaka rekla je da joj je sin rekao da je zlostavljan. Dijete je navelo da ga je zlostavljao muškarac sa satom. Majka je sudu rekla da su odmah znali o kome govori jer je Benet nosio pametni sat koji se njenom sinu sviđao.

Bivši vaspitač ranije je priznao krivicu za još 13 kaznenih djela povezanih s četvero od petero žrtava koje su u vrijeme zlostavljanja imale dvije godine.

Benet je tokom suđenja rekao da je kao dijete bio izložen "velikoj količini seksualnih aktivnosti". Iako je priznao da je kontakt s djecom bio seksualne prirode, negirao je da je imao seksualnu privlačnost prema njima. "Kao što sam već rekao, oponašao sam ono što sam doživio kao dijete. Pretpostavljao sam da će ih to učiniti srećnima i da će se osjećati bolje", rekao je Benet, prenosi Dnevnik.hr.

Tužiteljka Virdžina Kornvol opisala je slučaj kao "noćnu moru svakog roditelja". "On je, prema tvrdnjama optužbe, priznao svoj seksualni interes za dječake predškolske dobi, uglavnom djecu od dvije i tri godine, djelomičnim priznanjem krivice za neka kaznena djela u ovom predmetu", rekla je.

Podijeli:

Tagovi:

Silovanje

zlostavljanje djece

vrtić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Auto-moto

Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

2 h

0
Moda žena djevojka

Zanimljivosti

Ova 3 znaka čekaju životne odluke i sudbinske promjene

2 h

0
Operacija, operaciona sala

Srbija

Djevojčica preminula nakon operacije krajnika

2 h

0
Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

Ljubav i seks

Najlakši način da otkrijete da li se nekome sviđate

2 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике

Svijet

Orban: Napustili smo EPP zbog nametanja imigracione politike

2 h

0
Трајект се отео контроли и прегазио неколико гондола: Туристи завршили у води

Svijet

Trajekt se oteo kontroli i pregazio nekoliko gondola: Turisti završili u vodi

2 h

0
beba

Svijet

Dječaka (3) roditelji izgladnjivali do smrti: Vidjelo mu se svako rebro, a obrazi upali

3 h

0
У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз

Svijet

U bijegu muškarac koji je gurnuo penzionera pod voz

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner