U bijegu muškarac koji je gurnuo penzionera pod voz

09.02.2026

15:13

У бијегу мушкарац који је гурнуо пензионера под воз
Foto: Unsplash

U ned‌jelju poslijepodne na željezničkoj stanici Grenhen Nord u Švajcarskoj penzioner je teško povrijeđen nakon što ga je nepoznati muškarac gurnuo na kolosijek pred nadolazeći voz. Napadač je odmah nakon incidenta pobjegao, saopštila je policija u Solothurnu.

Prema izvještaju policije, nepoznati muškarac je prije napada zatražio novac od žrtve. Nekoliko trenutaka kasnije gurnuo je penzionera na šine, gd‌je ga je zahvatio nadolazeći voz. Hitna služba intervenisala je na mjestu događaja, a povrijeđeni je helikopterom prevezen u bolnicu.

Policija navodi kako je napadač prije incidenta razgovarao i s drugim osobama na području stanice. Prema opisu, muškarac je visok oko 180 centimetara, ima dugu kosu i bradu, a kod sebe je imao ruksak. Napadač je nakon događaja pobjegao prema parkingu stanice.

ruza ruze

Savjeti

U februaru pospite ovaj prah oko ruža i cvjetaće neprestano do jeseni

Policija u Solothurnu poziva sve koji su svjedočili događaju ili imaju informacije o počinitelju da se jave nadležnim službama. Istraga je u toku.

Slični incidenti u Evropi

Inciden podsjeća na smrtonosne slučajeve u Njemačkoj. U avgustu prošle godine, 16-godišnja d‌jevojka preminula je na željezničkoj stanici Friedland u Donjoj Saskoj nakon što je navodno gurnuta pod teretni voz. Protiv 31-godišnjeg muškarca podignuta je optužnica za ubistvo, a on se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi.

Sličan slučaj dogodio se i u Hamburgu krajem januara, kada je 25-godišnji muškarac skočio pred nadolazeći podzemni voz i povukao mladu ženu sa sobom u smrt. Prema policijskom izvještaju, muškarac iz Južnog Sudana i žrtva su prethodno ušli na stanicu nezavisno jedan o drugome, a napad se dogodio neposredno prije dolaska voza.

Za ovaj slučaj nadležna je Mordkommission LKA 41, prenosi "Fenix-Magazin".

