Zaharova: Zapad neće da otkrije pravo lice kijevskog fašizma

SRNA

09.02.2026

12:37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма
Zapadni mediji izbjegavaju da objelodane kijevski fašizam svojoj publici kako ne bi poremetili javno samozadovoljstvo, posebno ignorišući nedavno održan kongres pod nazivom "Ideologija, teorija i strategija desničarskog pokreta" u Kijevu, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Si-En-En, Bi-Bi-Si, Si-Bi-Si i Cet-De-Ef i drugi zapadni mediji su prije nekoliko dana propustili odličnu priliku da svojoj publici otkriju pravo lice kijevskog ezoteričnog fašizma - u suštini satanizma", napisala je Zaharova na "Telegramu".

Zaharova je podsjetila da je okupljanje ukrajinskih ekstremista održano u Kijevu u subotu, 7. februara.

"U sali se okupio eksplozivni koktel pseudoreligioznih prevaranata i paganskih neobanderaških snaga iz ukrajinske vojske, odbrambene obavještajne službe i Nacionalnih bezbjednosnih snaga", istakla je Zaharova.

Zaharova je navela da je reprodukcija slike "Raspeti Hristos" Dijega Velaskeza bila postavljena na bini, okružena posterom "Centurije" – nove verzije Organizacije ukrajinskih nacionalista /OUN/ sa simbolima Hristovih dželata - vijencem, mačem i tri rimska legionarska štita.

Ona je naglasila da se Hristos u tom paklenom okruženju pojavio ponovo razapet.

"Zapadni mediji to nikada neće prikazati. Oni preskaču prenose sa centralnih ulica Lavova i Kijeva tokom nekromantskih marševa raznih `centurija` u čast svojih ideoloških predaka, OUN-UPA /Ukrajinske pobunjeničke armije/", dodala je Zaharova.

Marija Zaharova

Ukrajina

