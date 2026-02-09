Zapadni mediji izbjegavaju da objelodane kijevski fašizam svojoj publici kako ne bi poremetili javno samozadovoljstvo, posebno ignorišući nedavno održan kongres pod nazivom "Ideologija, teorija i strategija desničarskog pokreta" u Kijevu, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Si-En-En, Bi-Bi-Si, Si-Bi-Si i Cet-De-Ef i drugi zapadni mediji su prije nekoliko dana propustili odličnu priliku da svojoj publici otkriju pravo lice kijevskog ezoteričnog fašizma - u suštini satanizma", napisala je Zaharova na "Telegramu".

Zaharova je podsjetila da je okupljanje ukrajinskih ekstremista održano u Kijevu u subotu, 7. februara.

"U sali se okupio eksplozivni koktel pseudoreligioznih prevaranata i paganskih neobanderaških snaga iz ukrajinske vojske, odbrambene obavještajne službe i Nacionalnih bezbjednosnih snaga", istakla je Zaharova.

Zaharova je navela da je reprodukcija slike "Raspeti Hristos" Dijega Velaskeza bila postavljena na bini, okružena posterom "Centurije" – nove verzije Organizacije ukrajinskih nacionalista /OUN/ sa simbolima Hristovih dželata - vijencem, mačem i tri rimska legionarska štita.

Ona je naglasila da se Hristos u tom paklenom okruženju pojavio ponovo razapet.

"Zapadni mediji to nikada neće prikazati. Oni preskaču prenose sa centralnih ulica Lavova i Kijeva tokom nekromantskih marševa raznih `centurija` u čast svojih ideoloških predaka, OUN-UPA /Ukrajinske pobunjeničke armije/", dodala je Zaharova.