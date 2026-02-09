Logo
Large banner

Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

11:16

Komentari:

0
Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsjednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, prenio je danas Telex.

Orban je rekao tokom predizbornog skupa u Sombathelju, na zapadu Mađarske, da je mađarska vlada tada odlučno odgovorila sa: "Ne, gospodine!".

- Da smo u to vrijeme imali premijera koji je znao samo da kaže "Da, gospodine", bili bismo do guše u ratu - zaključio je Orban.

On je naveo da je tada pitao Klintona šta bi se u takvoj situaciji desilo sa 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini.

Takođe je rekao da je upozorio Klintona da bi, u slučaju napada Mađarske, bilo i uzvratnih pucnjava na mađarske gradove.

Orban je naveo da se zatim saglasio sa Klintonom da lično razgovaraju o tom pitanju na samitu NATO-a zakazanom za nedjelju dana kasnije, ali da Amerikanci nikada više nisu pokrenuli to pitanje.

- Moguće je reći "ne" kada imate hrabrosti da to uradite - istakao je Orban.

Prema njegovim riječima, za nekoliko godina, diplomatska istorija će opisati kako, kojim kanalima i sa kojim informacijama su stigli do američkog predsjednika i ubijedili ga da nikada više ne postavlja takav zahtjev.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Покренута највећа нуклеарна електрана на свијету

Svijet

Pokrenuta najveća nuklearna elektrana na svijetu

2 h

0
stan

Svijet

Zaokret u Njemačkoj: Novi zakon donosi velike promjene za podstanare

2 h

0
Слика и карта: Трамп поново провоцира европске лидере

Svijet

Slika i karta: Tramp ponovo provocira evropske lidere

2 h

0
Специјална војна операција У Украјини

Svijet

"Novi Nostradamus" predviđa kako će se završiti rat u Ukrajini, pominje i smrt SUVERENA

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

38

Sve više dokaza da HPV utiče i na muško reproduktivno zdravlje

12

37

Zaharova: Zapad neće da otkrije pravo lice kijevskog fašizma

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner