Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsjednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, prenio je danas Telex.

Orban je rekao tokom predizbornog skupa u Sombathelju, na zapadu Mađarske, da je mađarska vlada tada odlučno odgovorila sa: "Ne, gospodine!".

- Da smo u to vrijeme imali premijera koji je znao samo da kaže "Da, gospodine", bili bismo do guše u ratu - zaključio je Orban.

On je naveo da je tada pitao Klintona šta bi se u takvoj situaciji desilo sa 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini.

Takođe je rekao da je upozorio Klintona da bi, u slučaju napada Mađarske, bilo i uzvratnih pucnjava na mađarske gradove.

Orban je naveo da se zatim saglasio sa Klintonom da lično razgovaraju o tom pitanju na samitu NATO-a zakazanom za nedjelju dana kasnije, ali da Amerikanci nikada više nisu pokrenuli to pitanje.

- Moguće je reći "ne" kada imate hrabrosti da to uradite - istakao je Orban.

Prema njegovim riječima, za nekoliko godina, diplomatska istorija će opisati kako, kojim kanalima i sa kojim informacijama su stigli do američkog predsjednika i ubijedili ga da nikada više ne postavlja takav zahtjev.