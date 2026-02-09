Zaokret u Njemačkoj: Novi zakon donosi velike promjene za podstanare

Njemačka priprema opsežnu reformu zakona o iznajmljivanju stanova, koja bi trebalo da donese značajne promjene za podstanare – od „druge šanse“ za one koji kasne s plaćanjem kirije, preko ograničavanja rasta najamnina, do strožih pravila za namještene stanove i kratkoročne ugovore.

Cilj reforme je zaštita stanara od naglog rasta troškova stanovanja i smanjenje rizika od deložacija.

1. „Druga šansa“

Trenutno, stanar koji kasni s plaćanjem može dobiti vanredni otkaz ugovora i ostati bez stana. Prema novom planu:

Vanredni otkaz zbog duga postaje nevažeći ako stanar (ili, na primjer, Jobcenter) izmiri ukupan dug u roku od dva mjeseca od prijema tužbe za iseljenje, prenosi Fenix Magazin.

Ova „druga šansa“ važi samo ako stanar u posljednje dvije godine već nije koristio tu mogućnost.

Novina je i to što će isto pravilo važiti i za redovne otkaze, koje stanodavci često koriste kako bi iselili stanara čak i nakon naknadne uplate duga.

2. Ograničenje „indeks“ kirija (Indexmiete)

Kod ugovora u kojima je visina najamnine vezana za inflaciju, stanari su posljednjih godina bili posebno pogođeni. Ministarka Hubig planira:

– maksimalno povećanje od 3,5 odsto godišnje.

Cilj je da se spriječi da stanari trpe dvostruki udar – opšti rast cijena i nagli skok kirije.

3. Kraj manipulacijama sa namještenim stanovima i kratkoročnim ugovorima

Stanodavci su često zaobilazili „kočnicu cijena“ (Mietpreisbremse) iznajmljujući stanove kao namještene ili na kratak rok. Reforma predviđa:

– Kratkoročni ugovori: zakonsko ograničenje na maksimalno šest mjeseci. Sve što je duže od toga podliježe strožijim pravilima.

– Namješteni stanovi: dodatak na namještaj smatraće se primjerenim samo ako ne prelazi pet odsto neto osnovne najamnine (za potpuno opremljen stan).

4. Šta se mijenja za stanodavce?

Iako je reforma usmjerena prije svega na zaštitu stanara, predviđene su i određene olakšice za vlasnike nekretnina.

Kod modernizacije stana (na primjer, ugradnja novih prozora ili pločica), granica za pojednostavljeni postupak povećanja kirije podiže se sa 10.000 na 20.000 evra. To znači manje birokratije za stanodavce prilikom ulaganja u nekretninu.

5. Kada pravila stupaju na snagu?

Tačan datum još nije poznat. Nacrt zakona prvo mora proći Saveznu vladu (Bundeskabinett). Ipak, s obzirom na to da su mnogi detalji dio koalicionog sporazuma CDU-a, CSU-a i SPD-a, očekuje se da će proces ići relativno brzo.

Do kraja godine planiraju se i još strože kazne za lihvarske kirije (Mietwucher), koje su trenutno definisane kao najamnine koje su 20 odsto veće od prosjeka.