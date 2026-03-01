SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

SAD objavile su je da je u dosadašnjim napadima pogođeno 1.000 iranskih ciljeva, među ostalim sjedište Revolucionarne garde, sistemi protivvazdušne odbrane i lokacije balističkih raketa.

Navode da su pogođeni i brodovi i podmornice iranske mornarice, lokacije protivbrodskih projektila i vojne komunikacije.

Društvo Uskoro ćemo pomjeriti kazaljke: Na tome se može zaraditi

Naveli su i da je u američko-izraelskim vazdušnim napadima uništeno sjedište iranske Revolucionarne garde.

- Revolucionarna garda "ubila je više od 1.000 Amerikanaca u posljednjih 47 godina. Juče je veliki američki napad "obezglavio zmiju". Amerika ima najmoćnije oružane snage na zemlji, a Revolucionarna garda više nema sjedište - navela je američka komanda.

Svijet Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

SAD ističe da raspolaže najmoćnijom vojskom na svijetu te poručuje da će nastaviti djelovati protiv prijetnji koje dolaze iz Irana.