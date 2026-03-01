SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

Izvor:
Agencije
01.03.2026
22:11
Komentari:0
SAD objavile su je da je u dosadašnjim napadima pogođeno 1.000 iranskih ciljeva, među ostalim sjedište Revolucionarne garde, sistemi protivvazdušne odbrane i lokacije balističkih raketa.
Navode da su pogođeni i brodovi i podmornice iranske mornarice, lokacije protivbrodskih projektila i vojne komunikacije.
Društvo
Uskoro ćemo pomjeriti kazaljke: Na tome se može zaraditi
Naveli su i da je u američko-izraelskim vazdušnim napadima uništeno sjedište iranske Revolucionarne garde.
- Revolucionarna garda "ubila je više od 1.000 Amerikanaca u posljednjih 47 godina. Juče je veliki američki napad "obezglavio zmiju". Amerika ima najmoćnije oružane snage na zemlji, a Revolucionarna garda više nema sjedište - navela je američka komanda.
Svijet
Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera
SAD ističe da raspolaže najmoćnijom vojskom na svijetu te poručuje da će nastaviti djelovati protiv prijetnji koje dolaze iz Irana.
Najnovije
Najčitanije
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Trenutno na programu