SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

Agencije

01.03.2026

22:11

0
Уништене зграде у Техерану
Foto: Tanjug/AP

SAD objavile su je da je u dosadašnjim napadima pogođeno 1.000 iranskih ciljeva, među ostalim sjedište Revolucionarne garde, sistemi protivvazdušne odbrane i lokacije balističkih raketa.

Navode da su pogođeni i brodovi i podmornice iranske mornarice, lokacije protivbrodskih projektila i vojne komunikacije.

Društvo

Uskoro ćemo pomjeriti kazaljke: Na tome se može zaraditi

Naveli su i da je u američko-izraelskim vazdušnim napadima uništeno sjedište iranske Revolucionarne garde.

- Revolucionarna garda "ubila je više od 1.000 Amerikanaca u posljednjih 47 godina. Juče je veliki američki napad "obezglavio zmiju". Amerika ima najmoćnije oružane snage na zemlji, a Revolucionarna garda više nema sjedište - navela je američka komanda.

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

SAD ističe da raspolaže najmoćnijom vojskom na svijetu te poručuje da će nastaviti djelovati protiv prijetnji koje dolaze iz Irana.

Izrael Iran

Amerika

Komentari (0)
