Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

Izvor:
SRNA
01.03.2026
21:12
Odluka o pritvoru crnogorskog biznismena Aca Đukanovića biće donesena sutra, rekao je njegov advokat Nikola Martinović.
Đukanović je večeras oko 19.00 časova priveden sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću.
Njemu je juče određeno zadržavanje od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i pancira.
Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopštili su da se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću, neovlašteno držao oružje i municiju.
Aco Đukanović je brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
