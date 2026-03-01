Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

Odluka o pritvoru crnogorskog biznismena Aca Đukanovića biće donesena sutra, rekao je njegov advokat Nikola Martinović.

Đukanović je večeras oko 19.00 časova priveden sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću.

Njemu je juče određeno zadržavanje od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i pancira.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopštili su da se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću, neovlašteno držao oružje i municiju.

Aco Đukanović je brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.