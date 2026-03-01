Milica Todorović se nije oglašavala cijelu trudnoću, a sada se pojavila u suzama

Dokumentarni film "Sale" o Saši Popoviću, izazvao je veliku pažnju javnosti, a emotivna priča o životu i karijeri estradnog maga zaokružena je ispovijestima porodice, prijatelja i najbližih saradnika koji su podijelili uspomene na njega.

Kao jedan od svjedoka njegovog života, među sagovornicima našla se i pobjednica Zvezda Granda Milica Todorović koja je ispričala zanimljivu anegdotu koja joj je ostala u sjećanju.

Milica, koja je "odrasla u Grandu", nakon pobjede u popularnom takmičenju posebno pamti njihova druženja na Bežanijskoj kosi.

- Mi smo dosta vremena provodili na Bežaniji u studiju. To su bile situacije jako zanimljive i smiješne. Ostalo mi je u glavi kako je volio da se češka o prozor. Otvori prozor i kaže: "Jao, da li postoji nešto bolje?". Koliko sam ja bila tada mala, a sjećam se toga. Uvijek je bio nasmijan - prisjetila se Milica Todorović kroz suze.

Inače, ovo je njeno prvo pojavljivanje pred kamerama otkad se saznalo za njenu trudnoći i to da je postala majka.

"Sale mi je bio kao drugi otac"

Milica je ispričala kako se Saša Popović zalagao za nju.

- Sale je meni uvijek bio kao drugi otac, ali to je živa istina. Uvijek se tako postavljao prema meni, od samih početaka. Ja sam došla u Grand produkciju sa 13 godina. Uvijek kad bih doputovala sa mamom iz Kruševca on bi me pitao: "Kako ste putovale? Da li imate dovoljno para? Imate li gdje da prespavate?" - rekla je Milica Todorović, koja i dalje ne može da se pomiri sa Sašinim odlaskom.

- Ne mogu to da prihvatim uopšte... - rekla je Milica u suzama.