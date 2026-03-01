Logo
Tad sam shvatila da će umrijeti: Potresna ispovijest kćerke Saše Popovića

ATV

01.03.2026

21:09

Александра Поповић
Foto: Screenshot / YouTube

Djeca Saše Popovića, Danijel i Aleksandra, prvi put su u dokumentarnom filmu "Sale" govorili o najtežem periodu kroz koji je porodica prolazila tokom njegove borbe sa teškom bolešću.

Nasljednici osnivača "Grand produkcije" ispričali su kako se nosio sa kancerom, ali i kako ih je pripremao za ono što dolazi.

"Nekako je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije", istakao je Danijel.

Саша Поповић

Scena

Advokat otkrio šta je Saša Popović uradio pred smrt

Sašina kćerka Aleksandra Popović nije mogla da zaustavi suze dok je govorila o posljednjim mjesecima očevog života.

Kako je istakla, u početku je imala nadu da će se izliječiti, a onda je uslijedilo teško saznanje.

"U početku sam imala nade da će se izliječiti, jer je bilo trenutaka kada mu se poboljša stanje, pa naglo padne, pa se opet poboljša. Ali posljednjih par mjeseci je toliko pao da sam shvatila da će umrijeti", rekla je kroz suze Aleksandra Popović.

Suzana Jovanović: Najteži trenutak je bio kada smo trebali da saopštimo djeci

Supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović, kroz suze je govorila o borbi kroz koju su prolazili nakon saznanja o njegovoj bolesti.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Oglasio se tim ljekara o stanju Ivice Dačića

Ne može da zaboravi težinu trenutka kada je vijest o Sašinoj dijagnozi trebalo da saopšte djeci.

"Najteži trenutak mi je bio kada je trebalo da saopštimo djeci. To je bilo jezivo. Ja sam rekla da ne znam kako ću djeci to da kažem", rekla je udovica Saše Popovića i dodala da je to bilo nešto najteže sa čim se suočila u životu.

"Taj trenutak nikada neću da zaboravim. Oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu - nemoguće da se tati to događa, da se Saletu tako nešto dogodi. On koji je pun života, radosti i ljubavi za svakog čovjeka koji se nađe u njegovoj blizini", ispričala je Suzana Jovanović kroz suze.

Suzana je izjavila da ljudi koji do sad nisu upoznali Sašu, niti popili kafu sa njim, imaju predrasude o njemu.

"On je jedan divan čovjek bio. Slobodno mogu da kažem da svi treba da učimo od njega", rekla je Suzana Jovanović u dokumentarnom filmu.

(Telegraf)

Saša Popović

