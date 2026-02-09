Slika i karta: Tramp ponovo provocira evropske lidere

Američki predsjednik Donald Tramp odlučio je ponovo na društvenoj mreži Truth Social isprovocirati Evropljane, i to još jednom fotografijom.

Na fotografiji koju je objavio Tramp može se vidjeti kako američki predsjednik sjedi u Ovalnom uredu, dok se preko puta njega nalaze evropski lideri, uključujući britanskog premijera Kira Starmera, italijansku premijerku Đorđu Meloni, francuskog lidera Emanuela Makrona, kao i predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

Sama fotografija ne bi bila sporna da se iza Trampa ne nalazi nešto drugačija karta Sjedinjenih Američkih Država, gdje su u bojama američke zastave označeni Kanada, Grenland, kao i Venecuela.

Kao što je od ranije poznato, Tramp je u više navrata tvrdio kako je Grenland veoma važan za pitanje američke sigurnosti u arktičkoj regiji usred navodnih prijetnji koje predstavljaju Rusija i Kina.

Slične teritorijalne pretenzije Tramp je pokazao i prema Kanadi.

„Nikada mi nije bila namjera da Grenland postane 51. država. Želim da Kanada postane 51. država. Grenland će biti 52. država. Venecuela može biti 53.“, ranije je naveo Tramp.