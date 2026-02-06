Logo
Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

Izvor:

SRNA

06.02.2026

20:08

Гренланд зима
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Kanada je otvorila prvi konzulat na Grenlandu od kraja Drugog svjetskog rata, kao znak podrške ovom ostrvu i Danskoj, a što je uslijedilo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp iskazao namjeru da ima kontrolu nad tim arktičkim ostrvom.

Delegacija Inuita iz Kanade otputovala je iz Montreala u Nuk kako bi učestvovala u zvaničnoj ceremoniji otvaranja.

Konzulat je operativan već nekoliko sedmica, ali je formalno otvaranje u novembru odgođeno zbog lošeg vremena.

