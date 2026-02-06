Logo
Large banner

Broj poginulih u eksploziji u džamiji u Islamabadu porastao na 31, povrijeđeno 169 osoba

Izvor:

SRNA

06.02.2026

17:45

Komentari:

0
Број погинулих у експлозији у џамији у Исламабаду порастао на 31, повријеђено 169 особа
Foto: Pexels

Broj žrtava samoubilačkog bombaškog napada na šiitsku džamiju Tarlai Imambargah u oblasti Šehzad Taun u Islamabadu porastao je na 31, dok je 169 osoba povrijeđeno, saopštili su lokalni izvori i bezbjednosne službe.

Eksplozija se dogodila tokom molitve, u trenutku kada su se vjernici okupljali u imambargi, vjerskom objektu u kojem se šiitski muslimani okupljaju radi molitve i obilježavanja stradanja u Kerbali, prenosi "Indija tudej".

Prema prvim rezultatima istrage, vlasti su incident okarakterisale kao samoubilački napad.

Snimci sa mjesta događaja, koje su objavili lokalni mediji, prikazuju teško razrušeno područje, rasute ostatke nakon eksplozije, kao i okupljene građane i članove porodica koji tragaju za nestalima.

Bezbjednosne snage su brzo obezbijedile širi rejon, dok su forenzički timovi, policija i medicinsko osoblje upućeni na lice mjesta.

Hitne službe su odmah započele evakuaciju povrijeđenih, koji su prevezeni u obližnje zdravstvene ustanove.

Pakistanski institut medicinskih nauka (PIMS) proglasio je vanredno stanje, a povrijeđeni su zbrinuti u toj bolnici i u Poliklinici, prenio je list "Ekspres tribjun", pozivajući se na zvaničnike.

Napad se dogodio tokom dvodnevne državne posjete predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijajeva Pakistanu, kao i nekoliko dana nakon smrtonosnih sukoba pakistanskih snaga bezbjednosti sa Oslobodilačkom vojskom Beludžistana, u kojima je bilo velikih gubitaka na obje strane.

Ovo je druga velika eksplozija u Islamabadu u posljednjih šest mjeseci.

U novembru je bomba u parkiranom automobilu eksplodirala u kompleksu okružnog suda, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, a više od 25 je povrijeđeno.

Taj incident je takođe okarakterisan kao samoubilački napad.

Tada je pakistanski ministar odbrane Havadža Asif za napad optužio militantne grupe povezane sa Avganistanom, upozorivši da se Pakistan suočava sa ozbiljnom bezbjednosnom prijetnjom na cijeloj teritoriji zemlje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je saučešće pakistanskom predsjedniku Asifu Aliju Zardariju i premijeru Šahbazu Šarifu zbog tragičnih posljedica terorističkog napada u Islamabadu.

- Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine premijeru, molim vas da primite moje najdublje saučešće zbog tragičnih posljedica terorističkog napada počinjenog u Islamabadu. Ubistvo ljudi tokom vjerske ceremonije postalo je još jedan dokaz varvarske, neljudske prirode terorizma - navodi se u poruci.

Putin je, takođe, potvrdio spremnost Rusije da ojača saradnju sa Pakistanom u oblasti borbe protiv terorizma.

Podijeli:

Tagovi:

Pakistan

Teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

Svijet

Haos u Iranu: Nasilni demonstranti zapalili džamiju u Teheranu

3 sedm

0
Техеран Иран

Svijet

Teheran: Opljačkano 26 banka i spaljeno 25 džamija

4 sedm

0
Потврђена оптужница за тероризам: Армел пријетио да ће разнијети џамију

Hronika

Potvrđena optužnica za terorizam: Armel prijetio da će raznijeti džamiju

3 mj

0
Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

Srbija

Ovo je jedan od uhapšenih iz Srbije: Na snimku iz Pariza baca svinjsku glavu ispred džamije

4 mj

0

Više iz rubrike

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

Svijet

Ruski ambasador: London želi da oslabi Rusiju preko Ukrajinaca

3 h

0
Тешке оптужбе: Још двоје држављана БиХ ухапшено у акцијама ICE-а у Америци

Svijet

Teške optužbe: Još dvoje državljana BiH uhapšeno u akcijama ICE-a u Americi

4 h

0
Британски посланик тврди да је парламент преплављен мишевима и пацовима

Svijet

Britanski poslanik tvrdi da je parlament preplavljen miševima i pacovima

4 h

0
Лавров: Кризу у ОЕБС-у произроковали поступци ЕУ и НАТО-а

Svijet

Lavrov: Krizu u OEBS-u proizrokovali postupci EU i NATO-a

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

20

12

Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

08

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

20

01

Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

19

57

Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner