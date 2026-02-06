Krizu unutar Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju /OEBS/ prouzrokovali su postupci članica EU i NATO-a, mnogo prije sukoba u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je nakon sastanka sa predsjedavajućim OEBS-u Ignasijom Kasisom i generalnim sekretarom Organizacije Feridunom Sinirliogluom rekao novinarima da su članice EU i NATO-a mnogo ranije preuzele zadatak obuzdavanja Organizacije da služi njihovim interesima.

Lavrov je istakao da su članice EU i Alijanse nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini odlučile da usmjere OEBS tako da služi interesu vođenja hibridnog rata protiv Rusije i pružanja podrške ratu koji je izazvao ukrajinski režim.

"OEBS bi mogao da posluži kao jedna od platformi za razradu zajedničkih pristupa, ali zapadne zemlje, koje trenutno zauzimaju vodeće pozicije u Sekretarijatu i njegovim vojno-političkim, ekonomskim i humanitarnim tijelima, i dalje daju prioritet pretvaranju OEBS-a u dodatni instrument antiruske politike i podrške otvoreno nacističkom kijevskom režimu", naveo je Lavrov.