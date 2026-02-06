Logo
Srećni datum vjenčanja donio Rusu milione na lutriji

Izvor:

Agencije

06.02.2026

13:30

Foto: Pixabay

Stanovnik ruskog grada Jekaterinburga osvojio je 10 miliona rubalja na lutriji tako što je na tiket upisao datum svog vjenčanja, saopštila je pres služba Nacionalne lutrije, brenda svih državnih lutrija koje organizuje rusko Ministarstvo finansija.

"Aleksandar iz Jekaterinburga osvojio je 10 miliona rubalja na lutriji zahvaljujući jednom slučajnom tiketu.

Dobitak se dogodio samo nekoliko dana prije godišnjice njegovog braka, a tiket je čak sadržao i datum ovog nezaboravnog i važnog događaja", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Društvo

Danas nijedna žena ne bi trebala ovo da radi ako želi mir i napredak

Prema riječima dobitnika, vjenčanje je održano 6. februara 2019. godine, kada su oba supružnika imala 33 godine, što su isti datumi kao i oni upisani na tiketu.

Plan za dobitak

Dobitnik je rekao da planira da iskoristi dobitak za otplatu hipoteke i kupovinu novog automobila.

Deset miliona rubalja odgovara iznosu od oko 110.000 evra.

