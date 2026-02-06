Danas nijedna žena ne bi trebala ovo da radi ako želi mir i napredak

Izvor:
Kurir
06.02.2026
13:29
U bogatom svetu srpskih svetitelja i svetiteljki, postoje priče koje i danas inspirišu vjernike da vjeruju u snagu molitve, istrajnosti i lične slobode. Među njima posebno mjesto zauzima Prepodobna Ksenija Rimljanka, svetiteljka čiji život odiše predanošću vjeri i borbom za prava žena, a njen lik i djelo obilježavamo šestog februara.
Ksenija je rođena u Rimu kao jedinica ugledne senatorske porodice. Već od malih nogu osjećala je privlačnost ka Hristu i željela da se zamonaši. Ipak, roditelji su od nje očekivali udaju i porodične obaveze. Ne želeći da se pokori pritisku, Ksenija je pobjegla iz Rima, zajedno sa dvije svoje robinje, i pronašla utočište na ostrvu Koa.
Tamo je osnovala jednu od prvih djevičanskih zajednica u istoriji, posvetivši cijeli život molitvi i ljubavi prema Hristu. Njena jednostavnost i skromnost ostavili su dubok trag - živjela je skromno, odjevena bjednije od drugih monahinja, i često je na hljeb posipala pepeo iz kadionice, pokazujući da je duhovno bogatstvo važnije od materijalnog.
Prema predanju, Ksenija je umrla oko 450. godine, a nad manastirom se tada pojavio "vijenac od zvijezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca". Njene mošti i danas privlače vjernike, a vjeruje se da donose iscjeljenje od bolesti i sreću onima koji ih dotaknu.
Crkva je slavi 24. januara po crkvenom kalendaru, odnosno 6. februara po gregorijanskom, a običaji vezani za njen praznik i dalje se poštuju u mnogim domaćinstvima.
Zbog života posvećenog pravima žena, Prepodobna Ksenija Rimljanka smatra se zaštitnicom ljepšeg pola i vjeruje se da će uslišiti molitve ženama koje joj se obrate. Vjernici vjeruju da dame na njen praznik treba da izbjegavaju teže fizičke poslove i obaveze vezane za kuću, kako bi sačuvale snagu i mir u duši.
Takođe, sveta Ksenija se smatra blagonaklonim zagovornikom u poslovnim pitanjima. Mnogi vjernici se mole njenim zagovorom kada žele vođstvo, nadu i pomoć u ostvarivanju svojih planova i želja.
"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedila Gospoda Hrista. Djelima si učila prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Ksenijo, raduje se duh tvoj."
