Logo
Large banner

Danas nijedna žena ne bi trebala ovo da radi ako želi mir i napredak

Izvor:

Kurir

06.02.2026

13:29

Komentari:

0
Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак

U bogatom svetu srpskih svetitelja i svetiteljki, postoje priče koje i danas inspirišu vjernike da vjeruju u snagu molitve, istrajnosti i lične slobode. Među njima posebno mjesto zauzima Prepodobna Ksenija Rimljanka, svetiteljka čiji život odiše predanošću vjeri i borbom za prava žena, a njen lik i djelo obilježavamo šestog februara.

Život u znaku vjere i hrabrosti

Ksenija je rođena u Rimu kao jedinica ugledne senatorske porodice. Već od malih nogu osjećala je privlačnost ka Hristu i željela da se zamonaši. Ipak, roditelji su od nje očekivali udaju i porodične obaveze. Ne želeći da se pokori pritisku, Ksenija je pobjegla iz Rima, zajedno sa dvije svoje robinje, i pronašla utočište na ostrvu Koa.

Lavrov

Svijet

Lavrov: Atentatom na ruskog generala Kijev želi da spriječi pregovore

Tamo je osnovala jednu od prvih djevičanskih zajednica u istoriji, posvetivši cijeli život molitvi i ljubavi prema Hristu. Njena jednostavnost i skromnost ostavili su dubok trag - živjela je skromno, odjevena bjednije od drugih monahinja, i često je na hljeb posipala pepeo iz kadionice, pokazujući da je duhovno bogatstvo važnije od materijalnog.

Čuda i poštovanje vernika

Prema predanju, Ksenija je umrla oko 450. godine, a nad manastirom se tada pojavio "vijenac od zvijezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca". Njene mošti i danas privlače vjernike, a vjeruje se da donose iscjeljenje od bolesti i sreću onima koji ih dotaknu.

marko perkovic tompson

Region

Dva koncerta Tompsona u Rijeci uprkos protivljenju dijela odbornika

Crkva je slavi 24. januara po crkvenom kalendaru, odnosno 6. februara po gregorijanskom, a običaji vezani za njen praznik i dalje se poštuju u mnogim domaćinstvima.

Običaji

Zbog života posvećenog pravima žena, Prepodobna Ksenija Rimljanka smatra se zaštitnicom ljepšeg pola i vjeruje se da će uslišiti molitve ženama koje joj se obrate. Vjernici vjeruju da dame na njen praznik treba da izbjegavaju teže fizičke poslove i obaveze vezane za kuću, kako bi sačuvale snagu i mir u duši.

Takođe, sveta Ksenija se smatra blagonaklonim zagovornikom u poslovnim pitanjima. Mnogi vjernici se mole njenim zagovorom kada žele vođstvo, nadu i pomoć u ostvarivanju svojih planova i želja.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Nastavlja se unapređivanje kapaciteta bolnice u Foči

Molitva na praznik Prepodobne Ksenije Rimljanke

"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedila Gospoda Hrista. Djelima si učila prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Ksenijo, raduje se duh tvoj."

Podijeli:

Tagovi:

pravoslavlje

vjera

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли стрес убрзава старење? Ево шта каже наука

Zdravlje

Da li stres ubrzava starenje? Evo šta kaže nauka

46 min

0
Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

Republika Srpska

Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade

47 min

0
Граница Градишка

Gradovi i opštine

Veće gužve na granici u Gradišci

48 min

0
Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Hronika

Djevojčica na aparatima za disanje: Porodica Malić povrijeđena uoči donatorske večeri

48 min

0

Više iz rubrike

Четворогодишњи Петар жели да прохода: Другари из вртића направили базар да му помогну

Društvo

Četvorogodišnji Petar želi da prohoda: Drugari iz vrtića napravili bazar da mu pomognu

1 h

0
Како до пензије без радне књижице?

Društvo

Kako do penzije bez radne knjižice?

3 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

U ovim radovima jutros vrlo nezdrav i nezdrav vazduh

5 h

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Upozorenje vozačima: Gusta magla smanjuje vidljivost

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner