Danas nijedna žena ne bi trebala ovo da radi ako želi mir i napredak

U bogatom svetu srpskih svetitelja i svetiteljki, postoje priče koje i danas inspirišu vjernike da vjeruju u snagu molitve, istrajnosti i lične slobode. Među njima posebno mjesto zauzima Prepodobna Ksenija Rimljanka, svetiteljka čiji život odiše predanošću vjeri i borbom za prava žena, a njen lik i djelo obilježavamo šestog februara.

Život u znaku vjere i hrabrosti

Ksenija je rođena u Rimu kao jedinica ugledne senatorske porodice. Već od malih nogu osjećala je privlačnost ka Hristu i željela da se zamonaši. Ipak, roditelji su od nje očekivali udaju i porodične obaveze. Ne želeći da se pokori pritisku, Ksenija je pobjegla iz Rima, zajedno sa dvije svoje robinje, i pronašla utočište na ostrvu Koa.

Tamo je osnovala jednu od prvih djevičanskih zajednica u istoriji, posvetivši cijeli život molitvi i ljubavi prema Hristu. Njena jednostavnost i skromnost ostavili su dubok trag - živjela je skromno, odjevena bjednije od drugih monahinja, i često je na hljeb posipala pepeo iz kadionice, pokazujući da je duhovno bogatstvo važnije od materijalnog.

Čuda i poštovanje vernika

Prema predanju, Ksenija je umrla oko 450. godine, a nad manastirom se tada pojavio "vijenac od zvijezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca". Njene mošti i danas privlače vjernike, a vjeruje se da donose iscjeljenje od bolesti i sreću onima koji ih dotaknu.

Crkva je slavi 24. januara po crkvenom kalendaru, odnosno 6. februara po gregorijanskom, a običaji vezani za njen praznik i dalje se poštuju u mnogim domaćinstvima.

Običaji

Zbog života posvećenog pravima žena, Prepodobna Ksenija Rimljanka smatra se zaštitnicom ljepšeg pola i vjeruje se da će uslišiti molitve ženama koje joj se obrate. Vjernici vjeruju da dame na njen praznik treba da izbjegavaju teže fizičke poslove i obaveze vezane za kuću, kako bi sačuvale snagu i mir u duši.

Takođe, sveta Ksenija se smatra blagonaklonim zagovornikom u poslovnim pitanjima. Mnogi vjernici se mole njenim zagovorom kada žele vođstvo, nadu i pomoć u ostvarivanju svojih planova i želja.

Molitva na praznik Prepodobne Ksenije Rimljanke

"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedila Gospoda Hrista. Djelima si učila prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Ksenijo, raduje se duh tvoj."