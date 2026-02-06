Četvorogodišnji Petar želi da prohoda: Drugari iz vrtića napravili bazar da mu pomognu

Petar Toprek ima samo četiri godine i veliku želju da prohoda i zaigra fudbal sa bratom blizancem. U toj borbi nije sam. Drugari iz vrtića „Neven“, vaspitači i brojni ljudi velikog srca organizovali su humanitarni bazar „Srcem za Petra“, pokazujući da zajedno možemo učiniti mnogo više.

Petar svakodnevno prolazi kroz brojne terapije kako bi napravio svoje prve korake. Ta borba nije laka, ali uz podršku drugara iz vrtića „Neven“ više nije sam.

Uz pomoć roditelja i vaspitača, u prostorijama predškolske ustanove organizovan je humanitarni bazar pod nazivom „Srcem za Petra“. Na štandovima su se našle didaktičke igračke koje su djeca pravila sa svojim roditeljima, a svaki predmet nosi posebnu priču.

„Mi smo napravili igračke s mamama i tatama za našeg drugara Petra i skupljamo parice da on kupi lijek koji je jako skup“, rekla je njegova drugarica iz vrtića, Ana Kotur.

Njen drug Luka kaže da su u vrtiću naučili koliko je važno pomagati drugima.

„Organizovali smo humanitarni bazar da Petar dobije prve korake“, dodao je on.

Borba za prve korake

Petar je prijevremeno rođen i njegovu svakodnevicu ispunjavaju terapije koje iziskuju velika finansijska sredstva. Do sada su njegovi roditelji sami finansirali skupe tretmane, ali sada im je potrebna pomoć kako bi ostvarili najveću želju da Petar zajedno sa bratom blizancem Matijom zaigra fudbal.

„Sam hod je složen proces. Ne zasniva se samo na tome da dijete ima noge i može da hoda. To je čitav sistem koji se gradi kroz aktivne vježbe“, objašnjava Petrova majka Jelena.

Igračke sa porukom

Na bazaru su se prodavale ručno rađene didaktičke igračke, a cijena je bila simbolična jer je svako mogao da plati koliko može. Cilj nije bio prodaja, već solidarnost.

U akciju su se uključila i brojna udruženja i pojedinci. RK „Kaluđer“, poznat po humanitarnim akcijama, takođe je podržao malog Petra.

„Kao i svake godine, dio sredstava od naše akcije usmjerili smo za one kojima je pomoć najpotrebnija. Ovog puta to je bio Petar“, kaže član kluba Nikola Maksimčuk.

Lekcija o dobroti

Vaspitači ističu da je ova akcija važna i zbog djece, jer ih uči empatiji i zajedništvu.

„Kada se udruže, mogu sve. Ovo je velika lekcija za naše mališane“, kaže vaspitačica Olivera Janjić, te dodala da su se u akciju uključili i Milorad Dodik, premijer Savo Minić i ostale institucije.

Ideja za bazar, dodaje pomoćnik direktora za vaspitno-obrazovni rad u vrtiću "Neven" Vanja Golić, nastala je iz iskrene želje da se pomogne.

„Nijedno dijete i nijedna porodica ne bi trebalo da budu sami u ovakvim trenucima“, poručila je ona.

Kako pomoći Petru

Svako može biti dio Petrove priče.

Pozivom na humanitarni broj 17116 doniraju se dvije konvertibilne marke za njegovo liječenje, a pomoć je moguća i kupovinom ručno rađenih igračaka.

Tako pomažemo Petru da napravi svoje prve korake i učimo djecu da je najvrijedniji dar na ovom svijetu dobrota.