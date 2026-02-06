Logo
Large banner

Upozorenje vozačima: Gusta magla smanjuje vidljivost

Izvor:

SRNA

06.02.2026

08:09

Komentari:

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Foto: ATV

Gusta magla jutros smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj u kotlinama i duž rijeka u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a posebno na području Banjaluke, Bijeljine, Broda i Prijedora.

Kolovozi su vlažni i klizavi, a iz Auto-moto saveza Srpske savjetuju vozačima da prilagode brzinu trenutnim uslovima na putu jer na pojedinim lokacijama ima i odrona.

Iz AMS-a upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama Karanovac- Crna Rijeka - Jajce, Karanovac-Kneževo-Ugar-Turbe, Kladanj-Vlasenica, Goražde - Čajniče - granični prelaz Metaljka, Višegrad-Vardište i Brodar-Rudo.

Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina, alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Jelašnica - Miljevina.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put na dionici Dobro Polje - Miljevina doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta brze ceste Klašnice-Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do Fontane na ulazu u Banjaluku.

Марко Рубио

Svijet

Marko Rubio podnio ostavku

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar - Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa - Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja Ljubogošta, kao i u mjestu Ljubogošta na magistralnom putu Podromanija - Ljubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac - Kneževo u mjestu Ljubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH magla ovoga smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na području Srebrenika, Gradačca, Kalesije, Olova, Kiseljaka, Makljena, Odžaka i Orašja.

Na dionici Vrtoče - Bosanski Petrovac upozoravaju se vozači na jake udare vjetra.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

magla

stanje na putevima

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марко Рубио поднио оставку

Svijet

Marko Rubio podnio ostavku

2 h

0
Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

Svijet

Haos u Njemačkoj: Letovi potpuno obustavljeni

2 h

0
Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Zanimljivosti

Petak donosi preokrete: Jedan znak dobija poruku koja sve mijenja

2 h

0
Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

Svijet

Ruska PVO tokom noći oborila 38 ukrajinskih dronova

2 h

0

Više iz rubrike

У Српској рођена 21 беба

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

2 h

0
Снијег

Društvo

Ne dozvolite da vas iznenadi snijeg: Evo gdje nas očekuju padavine

2 h

0
Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

Društvo

Danas slavimo Prepodobnu Kseniju Rimljanku: Izgovorite ovu molitvu

2 h

1
Почиње исплата увећаних јануарских пензија

Društvo

Počinje isplata uvećanih januarskih penzija

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

09

31

Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

09

26

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner