Počinje isplata uvećanih januarskih penzija

Izvor:

ATV

06.02.2026

07:01

Почиње исплата увећаних јануарских пензија
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas počinje isplata uvećanih januarskih penzija za šta je obezbijeđeno 178.300.000 KM, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Januarske penzije su redovnim godišnjim usklađivanjem uvećane za 6,45 odsto u odnosu na decembarske.

Kolika je prosječna penzija

Prosječna penzija za januar iznosi 695 KM i čini 44 odsto prosječne plate isplaćene za decembar, navode iz Ministarstva finansija.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM nego u 2025. godini.

